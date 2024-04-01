Обрушилась кровля полыхающего «Уралмашзавода»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На промышленной площадке «Уралмашзавода» в Екатеринбурга обрушилась кровля охваченного огнем здания, сообщает URA.ru. Площадь огня на данный момент составляет 4000 квадратных метров. На месте работают 52 специалиста и 17 единиц спецтехники.

Ранее в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана произошло возгорание. Загорелась кровля здания. В оперативных службах передавали, что из вуза эвакуировали людей. На место происшествия оперативно прибыли пожарные.

До этого возгорание произошло в коммунальной квартире Санкт-Петербурга, жертвами инцидента стали двое детей — девочка пяти лет и семилетний мальчик. Также пострадала мать несовершеннолетних, женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.