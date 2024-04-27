Кровля горящего торгового комплекса обрушилась на Ставрополье МЧС: кровля торгового комплекса обрушилась во время пожара в Невинномысске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обрушение кровли на площади 1 тыс. кв. метров произошло во время пожара в павильонах торгового комплекса в Невинномысске на Ставрополье, информировала пресс-служба ГУ МЧС. По данным ведомства, возгорание было локализовано.

На пожаре на Ставрополье произошло обрушение кровли на 1 тыс. кв. м, — говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что оповещение о пожаре в торговом комплексе на Ставрополье поступило в дежурную смену около 22:00 мск. Информации о пострадавших не поступало. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров. На месте инцидента работали 49 специалистов и 17 единиц техники.

До этого крупный пожар произошел на промышленной площадке Уралмашзавода в Екатеринбурге, огонь охватил 4,5 тыс. кв. м. Известно, что кровля обрушилась на 300 кв. м. На месте работали 64 специалиста и 22 единицы техники. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Кроме того, в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана произошло воспламенение. Загорелась кровля здания. В оперативных службах передавали, что из вуза эвакуировали людей. На место происшествия оперативно прибыли пожарные бригады.