В Москве горит МГТУ имени Баумана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана произошел пожар, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, горит кровля здания.

Как стало известно каналу, возгорание произошло в здании университета на Бригадирском переулке. Площадь пожара уточняется. В оперативных службах ТАСС сообщили, что из вуза эвакуируют людей. По данным агентства, на место происшествия прибыли пожарные.

На кровле одного из корпусов МГТУ имени Баумана происходит пожар, идет густой серый дым. Ведется эвакуация. На место прибыли пожарные, проводится разведка, — сказал собеседник агентства.

Ранее на Калужском шоссе в Новой Москве загорелся супермаркет «Дикси». Возгорание началось со стены, после чего огонь перекинулся на крышу. Площадь пожара на момент прибытия сотрудников спасательной службы составляла 80 квадратных метров. Данные о пострадавших не поступали, людей в здании не было.

До этого пожар вспыхнул на борту роскошного круизного лайнера Nieuw Amsterdam, отправившегося в семидневное путешествие на Багамы. Из-за огня двое сотрудников оказались в огненной ловушке, оба работника погибли.