Огонь охватил торговый комплекс на Ставрополье Торговые ряды на площади 1 тыс. кв. м загорелись в Невинномысске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возгорание торгового комплекса произошло в моногороде Невинномысске на Ставрополье, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров. Информации о пострадавших не поступало.

Около 22:00 мск в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в одном из торговых комплексов в городе Невинномысске. Происходит горение торговых павильонов на площади 1 000 кв. м, — отметили в ведомстве.

Уточняется, что эвакуация не проводилась. На месте в настоящий момент работают 49 специалистов и 17 единиц техники.

Ранее в Новосибирске сотрудники местного управления МЧС России всю ночь тушили пожар в многоквартирном доме в Центральном районе города. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение утеплителя. Огонь распространился на фасад здания и кровлю на площади 900 квадратных метров. К утру пожар был локализован, а затем ликвидировали и открытое горение.

До этого крупный пожар произошел на промышленной площадке Уралмашзавода в Екатеринбурге, огонь охватил 4500 квадратных метров. Известно, что кровля обрушилась на 300 квадратных метрах. На месте работали 64 специалиста и 22 единицы техники.

Кроме того, возгорание произошло в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана. Загорелась кровля здания. В оперативных службах передавали, что из вуза эвакуировали людей.