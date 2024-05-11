Автобус утонул в СПб: последние новости, допрос водителя, количество жертв

Фото: Dmitri Lovetsky/AP/TASS

Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку официально увеличилось до семи человек, а водитель транспортного средства назвал свою причину трагедии. Какие последние новости выходили о вчерашнем ЧП сегодня, 11 мая?

Что известно о падении автобуса в реку Мойку в Петербурге

10 мая днем водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост в Санкт-Петербурге. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду.

На опубликованных из салона автобуса кадрах видно, что в момент трагедии водитель пытался вырулить, но безуспешно. Когда автобус резко завернул, пассажиры вцепились в поручни.

Возбуждены два уголовных дела по статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Председатель СК России Александр Бастрыкин взял ход расследования под свой контроль.

Что сказал водитель на допросе

Водителя упавшего в реку Мойку автобуса задержали и допросили как подозреваемого в уголовном деле по статье о нарушении правил управления транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

За рулем транспортного средства находился 44-летний Рахматшох К., работающий на компанию, связанную с «Питеравто». Водитель находится в больнице в тяжелом состоянии после аварии, которая произошла на пятом часу его работы. В ходе допроса он назвал причиной трагедии неисправность тормозов.

Как пишет Telegram-канал Mash на Мойке, за последний год водитель автобуса получил несколько штрафов за разные нарушения ПДД и два за невыполнение обязанностей в связи с ДТП.

Фото: t.me/mchs_official*

Что известно о погибших и пострадавших

Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек, сообщает пресс-служба СК РФ. Речь может идти о пассажирах, которые не смогли выбраться из автобуса самостоятельно. Опубликован список жертв.

Пострадавшие были направлены в местные медучреждения. Telegram-канал «Сегодня в Санкт-Петербурге», сообщает, что одним из спасенных оказался пенсионер, которого вытащили из автобуса очевидцы трагедии.

«Петербуржец Александр Тверитнев — один из тех, кого вытащили из утонувшего автобуса № 262 трое ребят-дагестанцев. Мужчина находится в тяжелом состоянии, но искренне благодарит своих спасителей. Из-за нахождения в холодной воде у пенсионера двухсторонняя пневмония», — говорится в сообщении канала.

Как наградят очевидцев, спасших людей из воды

Трех дагестанцев, которые помогли спастись пассажирам утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса, представят к госнаграде, заявил глава республики Сергей Меликов. По его словам, они проявили настоящее мужество.

«Идрис, Шахбан и Мухаммад, вы настоящие мужчины! Поручил представить вас к государственным наградам и буду рад лично пожать вам руку!» — отметил Меликов.

Как уточнил глава Дагестана, поступок уроженцев республики его не удивил, но вызвал чувство гордости. Мужчины ехали на пятничную молитву, когда стали свидетелями инцидента. Дагестанцы прыгнули в воду и начали спасать пассажиров до прибытия спецслужб, констатировал Меликов.

Сообщается, что Идрис, Шахбан и Мухаммад (все родственники) сорвали люк и начали вызволять заточенных в машине людей. Им удалось спасти женщину и пожилого мужчину — вскоре примеру последовали и другие прохожие, бросились в воду и подплыли к автобусу. Через несколько минут прибыли спасатели.

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