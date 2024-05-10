Автобус утонул в Петербурге: кто спас людей, сколько жертв, последствия

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Автобус, упавший в реку Мойку с моста в центре Санкт-Петербурга, подняли из воды, передает РИА Новости. Какие последние новости выходили о ЧП сегодня вечером, 10 мая 2024 года?

Что произошло сегодня в Санкт-Петербурге

Водитель пассажирского городского автобуса компании «Такси» сегодня днем при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду, сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

«Перед нырком с Поцелуева моста автобус наехал на огромный якорь у Центрального военно-морского музея, ограждения и автомобили. Сбив якорь, автобус ушел в разворот и выехал на встречку. Там он в лоб протаранил машину, перила моста и нырнул в Мойку. По официальной версии комтранса, трагедия произошла потому, что водитель не справился с управлением. Оперативные службы сейчас собирают обломки и аккуратно складывают их возле музея», — пишет «Mash на Мойке».

Что известно об очевидцах, которые спасали людей из воды

«Очевидцы ЧП с автобусом крайне быстро сориентировались и бросились на помощь пассажирам. Первым на крышу тонущей машины прыгнул мужчина с проходящего мимо речного трамвая. На мосту стали останавливаться автомобили — из них в холодную Мойку прыгнули еще несколько человек. Другие несли спасательные круги, и общими усилиями смогли сократить число жертв», — передает «Mash на Мойке».

В Госдуме сообщили, что первыми на помощь людям, оказавшимся в упавшем в воду автобусе, пришли трое уроженцев Дагестана. Отмечается, что они ехали на пятничную молитву и стали свидетелями ДТП, после чего сразу бросились доставать пострадавших из реки.

Как рассказал депутат Султан Хамзаев, парней зовут Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. Все они работают в строительной сфере. Мужчины стали свидетелями трагедии и кинулись спасать пострадавших. По словам Хамзаева, он будет ходатайствовать об их награждении.

«Даже не подумали — сразу прыгнули в воду», — подчеркнул один из дагестанцев, который спасал людей.

Сообщается, что Идрис, Шахбан и Мухаммад (все родственники) сорвали люк и начали вызволять заточенных в машине людей. Им удалось спасти женщину и пожилого мужчину — вскоре примеру последовали и другие прохожие, бросились в воду и подплыли к автобусу. Через несколько минут прибыли спасатели.

Идрис рассказал RT, что они остановились и стали кричать водителю, чтобы он открыл люк, но тот не реагировал.

«Женщина была без сознания — мы ее откачали. Потом выплыл еще один мужчина, он говорил, что у него жена там осталась», — рассказал Идрис.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Сколько погибших

Telegram-канал SHOT пишет, что до семи увеличилось число погибших в ДТП с утонувшим автобусом в Санкт-Петербурге. По информации источника, это те самые пассажиры, которые не смогли выбраться самостоятельно, врачам не удалось откачать их.

При этом телеканалу «Звезда» в петербургской прокуратуре сообщили, что четыре человека погибли при падении автобуса в Мойку в Петербурге, всего в нем было 15 пассажиров.

В МЧС при этом говорят о трех погибших и четверых в состоянии клинической смерти, еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Что известно о водителе и автобусе

Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса задержан и допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу, заявили в ГУ МВД по СПБ и ЛО.

«Водителя автобуса, который рухнул в Мойку, задержали как подозреваемого в уголовном деле. 44-летний Рахматшох Курбонов также уже прошел допрос», — пишет «Mash на Мойке».

Водителя автобуса заставили выйти в рейс наутро после 20-часовой смены, передает «112».

«Об этом нам рассказала жена Рахматшоха Курбонова, который управлял транспортом. По ее словам, муж пришел около двух часов ночи, отработав с пяти утра. А в половину восьмого его уже разбудили и велели снова выйти на работу. На здоровье, по словам супруги, мужчина не жаловался, но могла сказаться усталость», — сообщил источник.

Автобус, упавший в реку в Петербурге, был исправен, перед его выходом на линию был техосмотр, водитель прошел необходимое медицинское освидетельствование, режим труда и отдыха был соблюден, заявила журналистам РИА Новости компания-перевозчик.

Компанию «Такси», чей автобус упал в реку в Петербурге, с января 2022 года привлекали к административной ответственности 23 раза, сообщили суды Петербурга. На компанию были наложены штрафы на общую сумму 2,6 млн российских рублей ($28,2 тысячи).

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