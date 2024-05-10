Стало известно о миллионных штрафах владельца упавшего в Мойку автобуса Владельца упавшего в реку в Петербурге автобуса за год штрафовали 23 раза

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

ООО «Такси», чей автобус упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, с января этого года выписали 23 штрафа за нарушения, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. На перевозчика в общей сложности наложили штрафы на сумму 3,6 млн рублей.

С 01.01.2022 по 10.05.2024 Московский и Октябрьский районные суды г. Санкт-Петербурга привлекали ООО «Такси» к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ 23 раза, — сказано в сообщении.

Автобус с пассажирами рухнул с Поцелуева моста в реку Мойку днем 10 мая. Момент падения попал на видео. На кадрах видно, как автобус врезался в каршеринговый автомобиль, а затем протаранил ограждение и упал в реку. По предварительным данным, в общественном транспорте находились от 15 до 20 человек. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

Пассажирка, которая вышла из рухнувшего в Мойку автобуса за несколько минут до аварии, рассказала, что водитель за рулем постоянно общался с кем-то по видеосвязи. По ее словам, люди жаловались из-за такого неосторожного вождения, но мужчина не реагировал. При этом собеседница отказалась связать поведение водителя с причинами трагического ДТП.