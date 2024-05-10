Сколько погибших при падении автобуса в реку в Петербурге: новые данные

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

В результате падения пассажирского автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге погибли семь человек, число жертв может увеличиться, передает Telegram-канал SHOT. Какие еще последние новости о ЧП выходили сегодня, 10 мая?

Что произошло в Санкт-Петербурге в пятницу

Комитет по транспорту сделал официальное заявление по инциденту с автобусом.

«По факту падения автобуса в воду сообщаем. Водитель автобуса компании „Такси“ при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. На месте работают сотрудники МЧС и скорая. Также на место направлены представители перевозчика и руководство комитета по транспорту. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь», — сообщили в комитете.

Всего в автобусе, упавшем в реку в Санкт-Петербурге, находились, по предварительным данным, от 15 до 20 человек. Семеро из них смогли выбраться сами через люк на крыше. Остальных доставали спасатели, очевидцы и водолазы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Последние новости о падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге

«До семи увеличилось число погибших в ДТП с утонувшим автобусом в Питере. Это те самые пассажиры, которые не смогли выбраться самостоятельно. Врачам не удалось откачать их», — передает SHOT.

Данные о погибших могут сильно отличаться в разных источниках, потому что часть пассажиров в состоянии клинической смерти, за их жизнь борются врачи, пишет «Фонтанка».

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц. На месте падения автобуса в Мойку сейчас работают оперативные службы, у парапетов столпились люди, заезд на Поцелуев мост огорожен лентой.

«Задержанный водитель автобуса сейчас в больнице. Это 44-летний Рахматшох Курбонов — сотрудник компании „Такси“», — сообщил Mash.

Студент консерватории имени Римского Корсакова Михаил сообщил, что звук удара прервал учебные занятия, сам момент аварии он наблюдал из окна.

«Я видел момент удара автобуса об машину, его развернуло, и он начал падать. Автобус ушел в сторону, разбил бордюр, разбил ограду и упал боком», — сказал он «Фонтанке».

На месте продолжают работу водолазы. В экстренных службах сообщают, что пострадавших везут в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

По информации Mash, к месту ДТП едет губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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