Автобус с пассажирами упал в реку в Петербурге: сколько жертв, кто виноват

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В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга городской автобус сегодня, 10 мая, врезался в два автомобиля, пробил ограду «моста поцелуев» и упал в реку Мойку. Какие подробности известны о ЧП, есть ли пострадавшие и погибшие?

Что известно о падении автобуса в реку в Петербурге

В Санкт-Петербурге 10 мая автобус с пассажирами столкнулся двумя автомобилями на набережной реки Мойки. После этого транспортное средство упало в воду.

«Сегодня около 13:00 в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в Мойку в районе дома 69 по большой Морской улице. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек», — сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МВД.

78.ru пишет, что водитель автобуса уходил от столкновения с каршерингом, но не справился с управлением.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Людей эвакуируют из салона сначала на крышу и далее на сушу.

По данным Telegram-канала SHOT, водитель каршеринга, после столкновения с которым автобус улетел в Мойку, задержан. Он находится в машине ДПС. Водитель автобуса также задержан.

Комитет по транспорту Петербурга выступил с официальным обращением по факт ЧП.

«По факту падения автобуса в воду сообщаем. Водитель автобуса компании „Такси“ при повороте с Большой Морской ул. на Поцелуев мост не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. На месте работают сотрудники МЧС и скорая. Также на место направлены представители перевозчика и руководство Комитета по транспорту. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь», — заявили в ведомстве.

Прокуратура города устанавливает все обстоятельства ЧП и на месте контролирует работу спасателей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно о пострадавших и погибших

В момент аварии в салоне автобуса было около 20 человек. Транспортное средство находится под водой уже более часа.

По информации Telegram-канала Baza, на данный момент из упавшего автобуса достали восемь человек: один из них погиб, двоих пытаются реанимировать. Еще пять человек госпитализированы.

«Как минимум пять человек удалось спасти из упавшего в реку автобуса. Их передали медикам. Сколько людей остается внутри транспортного средства — пока неизвестно», — говорится в публикации.

Около 14:20 SHOT написал, что спасатели достали всех пассажиров из утонувшего автобуса.

«В салоне никого не осталось. Спасено восемь человек, один погиб. Еще около десяти человек выбрались самостоятельно. Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека», — отметил источник.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что на месте аварии работают сотрудники МЧС, администрации города, службы скорой помощи и сотрудники Комитета по здравоохранению.

«Пострадавшим оказывают оперативную помощь. Координацию осуществляю лично», — отметил он.

Всего в спасательных работах задействовано 69 специалистов и 18 единиц техники.

Очевидцы также подключились к спасению пассажиров. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

«Очевидцы подключились к спасению пассажиров рухнувшего в Мойку автобуса — бросают им круги, готовятся нырять сами, если это потребуется», — пишет канал.

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