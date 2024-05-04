Водитель уходил от погони на каршеринге и угодил в строительный котлован В Петербурге пьяный водитель на каршеринге упал в строительный котлован

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погоня за каршерингом в Санкт-Петербурге закончилась в строительном котловане, сообщает Telegram-канал «Дорожный инспектор». Отмечается, что гражданин Узбекистана на арендованном автомобиле не остановился по требованию полицейских и попытался скрыться от них, превысив скорость.

Инцидент произошел в Московском районе Северной столицы рано утром 4 мая. В результате погони водитель 2003 года рождения совершил наезд на препятствие, после чего машина упала в котлован. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Двое его пассажиров — также граждане Узбекистана, которые на год старше водителя — доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Ранее в Санкт-Петербурге пассажир каршеринга привлек внимание правоохранителей и священника. Сотрудники Госавтоинспекции пытались вытащить мужчину из автомобиля, когда к ним подошел священнослужитель в рясе и попытался вступиться за неизвестного. Правоохранители не отреагировали на его замечания и продолжили работу.

В итоге мужчину удалось достать из машины. Причина инцидента не уточняется. Также известно, что водитель машины в момент происшествия находился неподалеку и наблюдал за происходящим.