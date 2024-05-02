Петербуржец на авто из каршеринга привлек внимание полиции и священника В Петербурге полицейские попытались вытащить пассажира каршеринга из машины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге пассажир каршеринга привлек внимание правоохранителей и священника, сообщает Telegram-канал Readovka. Сотрудники госавтоинспекции пытались вытащить мужчину из автомобиля, когда к ним подошел священнослужитель.

На кадрах с места событий можно увидеть припаркованный у обочины каршеринговый автомобиль. У открытой передней пассажирской двери несколько полицейских пытаются вытащить на улицу мужчину, который находится в салоне. При этом пассажир издает нечленораздельные звуки.

В какой-то момент рядом появляется священник, которого возмутила ситуация. Правоохранители не отреагировали на замечания и продолжили работу. Канал утверждает, что в итоге мужчину удалось достать из машины. Причина инцидента не уточняется. Также известно, что водитель машины в момент происшествия находился неподалеку и курил.

Ранее в Петербурге сотрудники ДПС задержали каршеринговый автомобиль на 17-м километре Мурманского шоссе в ходе дорожного контроля. 33-летний водителем оказался житель Приозерска, а его попутчиком — 34-летний уроженец Перми. В салоне их машины нашли подозрительный предмет, внешне похожий на боевую гранату РГД без запала. Кроме того, сотрудники полиции под сиденьем нашли телефон, на котором лежал белый порошок.