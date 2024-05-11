Появились кадры из салона автобуса, рухнувшего в реку Мойку в Петербурге

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Момент трагичного падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге, при котором погибли семь человек, зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в салоне, сообщает «Фонтанка». На кадрах видно, что водитель общественного транспорта пытался вырулить, но безуспешно.

Когда автобус резко завернул, пассажиры вцепились за поручни. В другом опубликованном ролике видно, как маршрутка врезается в поребрик Большой Морской при повороте с Крюкова канала. После этого транспорт отбрасывает к якорям Военно-морского музея, он пробивает ограждение Поцелуева моста и падает в Мойку.

По данным СК, жертвами аварии стали семь из восьми пассажиров автобуса. Кроме того, выжил сам водитель транспортного средства.

Ранее сообщалось, что в списке погибших при падении автобуса в реку Мойку в Петербурге числятся две женщины и один мужчина. Личности остальных жертв установлены не были.

Как утверждает водитель автобуса, причиной смертельной аварии стала неисправность тормозов. 44-летнего мужчину, находящегося в больнице в тяжелом состоянии, допросили. Он подозревается в нарушении правил управления транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.