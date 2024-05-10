Выросло число погибших при падении автобуса в реку Мойку СК: семь человек погибли при падении автобуса в реку Мойку в Петербурге

Фото: МЧС России/ТАСС

Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек, сообщает пресс-служба СК РФ. Речь может идти о пассажирах, которые не смогли выбраться из автобуса самостоятельно.

По данным ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек, — говорится в сообщении.

Автобус с пассажирами рухнул с Поцелуева моста в реку Мойку днем 10 мая. Момент падения попал на видео. На кадрах видно, как автобус врезался в каршеринговый автомобиль, а затем протаранил ограждение и упал в реку. По предварительным данным, в общественном транспорте находились от 15 до 20 человек.

За рулем был 44-летний Рахматшох К., работающий на компанию, связанную с «Питеравто». Водитель находится в больнице в тяжелом состоянии после аварии, которая произошла на пятом часу его работы.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). МВД России инициировало расследование дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).