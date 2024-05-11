Трех дагестанцев, которые помогли спастись пассажирам утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса, представят к госнаграде, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов. По его словам, они проявили настоящее мужество.

Идрис, Шахбан и Мухаммад, вы настоящие мужчины! Поручил представить вас к государственным наградам и буду рад лично пожать вам руку!отметил Меликов.

Как уточнил глава Дагестана, поступок уроженцев республики его не удивил, но вызвал чувство гордости. Мужчины ехали на пятничную молитву, когда стали свидетелями инцидента. Дагестанцы прыгнули в воду и начали спасать пассажиров до прибытия спецслужб, констатировал Меликов.

Пресс-служба СК РФ ранее объявила, что количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек. Речь могла идти о пассажирах, которые не смогли выбраться из общественного транспорта самостоятельно.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). МВД России инициировало расследование дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).