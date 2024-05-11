Спасителей пассажиров упавшего в Петербурге автобуса ждет награда Меликов: трех дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге

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Трех дагестанцев, которые помогли спастись пассажирам утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса, представят к госнаграде, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов. По его словам, они проявили настоящее мужество.

Идрис, Шахбан и Мухаммад, вы настоящие мужчины! Поручил представить вас к государственным наградам и буду рад лично пожать вам руку! — отметил Меликов.

Как уточнил глава Дагестана, поступок уроженцев республики его не удивил, но вызвал чувство гордости. Мужчины ехали на пятничную молитву, когда стали свидетелями инцидента. Дагестанцы прыгнули в воду и начали спасать пассажиров до прибытия спецслужб, констатировал Меликов.

Пресс-служба СК РФ ранее объявила, что количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек. Речь могла идти о пассажирах, которые не смогли выбраться из общественного транспорта самостоятельно.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). МВД России инициировало расследование дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).