«112»: под завалами дома в Белгороде могут находиться до 20 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Под завалами рухнувшего подъезда многоэтажного дома в Белгороде могут находиться до 20 человек, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, к настоящему моменту госпитализированы 11 человек, двое из которых несовершеннолетние — 16-летний подросток и грудной малыш. По версии властей, причиной ЧП стало попадание украинского снаряда.

Канал также пишет об угрозе обрушения соседних подъездов, жителей которых в настоящий момент эвакуируют.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков, комментируя происшествие, сообщал, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, зафиксировано прямое попадание снаряда в многоэтажный жилой дом на Харьковской горе, из-за чего обрушился весь подъезд, с первого по десятый этаж.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, что обрушившаяся часть дома завалила проезжую часть и тротуары. Также в месте обрушения от самой крыши и до фундамента зияет дыра. На место происшествия выехали спасатели и экстренные службы. Telegram-канал Mash утверждал, что при обрушении подъезда десятиэтажного жилого дома в Белгороде погибли три человека.