Названо предварительное число жертв обрушения дома в Белгороде Mash: три человека погибли и 10 пострадали при обрушении дома в Белгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что при обрушении десятиэтажного жилого дома в Белгороде погибли три человека. Также, по данным канала, еще 10 местных жителей пострадали.

Mash уточнил, что жильцов многоэтажки в настоящий момент эвакуируют, поскольку есть угроза дальнейшего обрушения. На место происшествия выехали скорая помощь и МЧС.

Telegram-канал «112» в свою очередь сообщил, что под завалами могут оставаться до 20 человек. По его информации, точно известно о пяти пострадавших, среди которых один ребенок.

Telegram-канал Baza утверждает, что число погибших достигает минимум четырех человек, а среди пострадавших — 21 гражданин. Канал пишет, что причиной обрушения стало попадание снаряда, выпущенного из РСЗО «Ольха».

Ранее стало известно, что в Белгороде в жилом многоквартирном доме разом обрушились 10 этажей. Инцидент произошел на улице Щорса. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что обрушившаяся часть дома завалила проезжую часть и тротуары. Также в месте обрушения от самой крыши и до фундамента зияет дыра.

Накануне в Печоре Республики Коми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. С места ЧП были эвакуированы 14 человек, в том числе пять детей.