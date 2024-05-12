«Прямое попадание»: Гладков о причине обрушения многоэтажки в Белгороде Гладков: многоэтажка в Белгороде обрушилась после прямого попадания снаряда

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Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, зафиксировано прямое попадание снаряда в многоэтажный жилой дом на Харьковской горе. Обрушился весь подъезд, с первого по десятый этаж.

Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, — сообщил Гладков.

По информации Telegram-канала «112», под завалами могут находиться до 20 человек. Канал уточнил, что также сообщается о пяти пострадавших, среди которых один ребенок. В публикации говорится об эвакуации жителей соседних подъездов из-за угрозы дальнейшего разрушения.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, что обрушившаяся часть дома завалила проезжую часть и тротуары. Также в месте обрушения от самой крыши и до фундамента зияет дыра. На место происшествия выехали спасатели и экстренные службы.