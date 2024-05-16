Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 16 мая, фото, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша

Панде Катюше понравился бассейн, расположенный в уличном вольере, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша играется в бассейне

Акулова опубликовала минутный ролик, где Катюша вместе со своей мамой Диндин гуляют в уличном вольере, а потом маленькая панда с удовольствием купается в бассейне.

«Уличный бассейн Катюша оценила. В сравнении с маленькой поилкой, где она начинала свои купания, это целое море», — подписала кадры Акулова.

Маленькая панда несколько раз пробегала по бассейну и выходила на берег, не стесняясь посетителей.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале обратили внимание, что теперь Катюша не боится выходить на улицу, как это было в первые разы в конце апреля.

«Жду видео с этими девочками, как продолжение любимого увлекательного сериала. Радость, умиление и восторг. Катерина теперь спокойно выходит в уличный вольер, а то боялась до этого и только на несколько минуток показывала свою мордашку. И Диндин здесь молодец, что силой не тащила ребенка на улицу, а то кто знает, вдруг Катюша бы испугалась и не захотела потом выходить со своей изученной территории»;

«Смотрю на людей за стеклом и по-хорошему завидую. Стоят, любуются нашим чудом маленьким. А Диндин одним глазом контролирует ребенка, чтобы чего нехорошего с ней в бассейне новом не произошло. Настоящая мама!»;

«Катюша такая довольная. Скоро потеплеет, и она оценит бассейн еще больше. Он ей, похоже, очень понравился. Да и Диндин сидит в нем с удовольствием, наблюдая за передвижениями своего неугомонного маленького ребенка. Катерина, конечно, красавица у нас», — писали пользователи Сети.

Чем питаются большие панды

Основным источником питания у больших панд является бамбук, хотя данный вид животных относится к хищникам.

«Панда использует в пищу не только листья и молодые побеги, но и старые стебли бамбука. Ест она и его жесткие волокнистые корни. Поскольку бамбук не является калорийной пищей и плохо усваивается организмом, есть его приходится много. Поэтому панда, как правило, или кормится, или спит. В день панда съедает 12–18 кг бамбука, а крупные самцы — до 30 кг», — говорится на сайте Московского зоопарка.

Отмечается, что, питаясь такой малокалорийной пищей, панда двигается очень немного, а перемещается на другое место она лишь тогда, когда весь бамбук вокруг съеден.

«Кроме бамбука, в меню панд в небольшом количестве входят луковицы некоторых растений, яйца, падаль, насекомые и другие мелкие животные, которых панда может поймать», — рассказали специалисты столичного зоосада.

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