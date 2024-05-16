Стало известно об использовании ВСУ школ и домов для обороны под Харьковом Комбат: ВСУ строят оборонительные сооружения у школ и больниц под Харьковом

Фото: МО Украины

ВСУ используют административные здания, школы и частные дома для возведения оборонительных сооружений под Харьковом, сообщил РИА Новости командир одного из батальонов группировки «Север» с позывным Балашов. По его словам, так противник пытается предотвратить наступление российских войск на данном участке.

Инженерные сооружения противника были достаточно серьезно оборудованы и укреплены, потому что там видно, что это все рылось не вручную, а техникой, в районе психбольницы, в районе школы, детского сада и частично в частной застройке это все было укреплено, — сказал он.

Военный также рассказал, что ВСУ используют частные дома под огневые точки, откуда ведут огонь из стрелкового оружия. По его словам, украинские войска пользуются подвальными помещениями для скрытого передвижения на местности.

Минобороны РФ ранее сообщило, что ВСУ наносят удары, в том числе кассетными боеприпасами, по мирному населению в оставленных ими населенных пунктах Харьковской области. Ведомство уточнило, что украинская артиллерия начинает бить по брошенным позициям сразу после отступления.

В разных районах Харькова отмечено передвижение военной техники Украины, заявляли Telegram-каналу «Иди и смотри» источники. Один из собеседников канала отметил, что украинская техника попала в поле зрения на южных окраинах города, в районе аэропорта видели реактивные системы залпового огня. В основном речь идет о технике советского образца. По словам источника канала, интенсивность и точность российских ударов по объектам Вооруженных сил Украины в Харькове растут каждый день.