ВСУ бьют кассетными боеприпасами по оставленным селам МО: ВСУ обстреливают жителей оставленных населенных пунктов Харьковской области

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины наносят удары, в том числе кассетными боеприпасами, по мирному населению в оставленных ими населенных пунктах Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Ведомство уточнило, что украинская артиллерия начинает бить по брошенным позициям сразу после отступления.

Военных объектов ВСУ в селе Пыльное уже нет, заявил военнослужащий штурмового подразделения с позывным Руда. По его словам, в деревни уже заходят российские патрули, которые разворачивают посты и обеспечивают контроль. Руда уверен, что украинские военнослужащие не могут не знать: в селе находятся мирные жители. ВСУ ушли из этого населенного пункта совсем недавно.

Противник пытается нас найти обстрелами, обстреливает и пристреливает дороги, дома и улицы, полностью весь поселок. Противник работает танками, кассеты закидывает, ну и работают FPV-дроны. Боевики ВСУ знают, что здесь живет мирное население, — рассказал Руда.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили элитную штурмовую бригаду национальной полиции «Лють» на Харьковское направление. Бойцы до этого занимали позиции у Часова Яра.

В разных районах Харькова отмечено передвижение военной техники Украины, заявляли Telegram-каналу «Иди и смотри» источники. Один из собеседников канала отметил, что украинская техника попала в поле зрения на южных окраинах города, в районе аэропорта видели реактивные системы залпового огня. В основном речь идет о технике советского образца. По словам источника канала, интенсивность и точность российских ударов по объектам Вооруженных сил Украины в Харькове растут каждый день.