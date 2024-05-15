ВСУ перебрасывают военную технику в Харьков

Фото: МО Украины

В разных районах Харькова отмечено передвижение военной техники Украины, сообщили Telegram-каналу «Иди и смотри» источники. Один из собеседников канала отметил, что украинская техника попала в поле зрения на южных окраинах города, в районе аэропорта видели реактивные системы залпового огня.

В основном речь о технике советского образца. Натовскую не видели, — уточнил он.

По словам источника канала, интенсивность и точность российских ударов по объектам Вооруженных сил Украины в Харькове растут каждый день.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что группировка российских войск «Север» взяла населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области. В то же время ВС РФ отразили три контратаки в районах населенных пунктов Глубокое и Старица.

До этого военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что резерв Вооруженных сил Украины составляет 100–150 тысяч человек, огневое преимущество находится на стороне российских войск. Кроме того, у Украины нет тяжелой техники и возможности противостоять российским войскам, до сих пор не решены проблемы с поставками боеприпасов и техники, отметил он.