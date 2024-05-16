Стало известно о переброске элитных штурмовиков ВСУ из-под Часова Яра На Харьковское направление перебросили элитных штурмовиков ВСУ из-под Часова Яра

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Вооруженные силы Украины перебросили элитную штурмовую бригаду национальной полиции «Лють» на Харьковское направление из-под Часова Яра, сообщили ТАСС в силовых структурах. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Бригада «Лють» переброшена из-под Часова Яра на Волчанское направление, — сказал собеседник агентства.

В разных районах Харькова отмечено передвижение военной техники Украины, заявили ранее Telegram-каналу «Иди и смотри» источники. Один из собеседников канала отметил, что украинская техника попала в поле зрения на южных окраинах города, в районе аэропорта видели реактивные системы залпового огня. В основном речь идет о технике советского образца. По словам источника канала, интенсивность и точность российских ударов по объектам Вооруженных сил Украины в Харькове растут каждый день.

Бойцы украинского диверсионного батальона «Кракен» оставили позиции в окрестностях населенного пункта Липцы, информировал Telegram-канал «Архангел спецназа Z». По данным канала, там остаются военнослужащие 42-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Уточняется, что бои на участке не ведутся. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Telegram-канал также опубликовал видео поражения российским дроном «Ланцет» украинской РСЗО «Град». Как отмечается, «иксоводы» вычислили и догнали установку. На кадрах, снятых на Харьковском направлении, видно, как барражирующий боеприпас наносит удар во время движения РСЗО по дороге. После этого происходит детонация заряженной ракеты. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.