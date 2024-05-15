Стало известно о бегстве украинского батальона из села под Харьковом «Архангел спецназа»: «Кракен» оставил ВСУ самостоятельно отстаивать Липцы

Бойцы украинского диверсионного батальона «Кракен» оставили позиции в окрестностях населенного пункта Липцы, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа Z». По данным канала, там остаются военнослужащие 42 отдельной механизированной бригады ВСУ. Уточняется, что бои на участке не ведутся. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что группировка российских войск «Север» взяла населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области. В то же время ВС РФ отразили три контратаки в районах населенных пунктов Глубокое и Старица. Потери противника составили порядка 125 человек.

Также сообщалось о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Работино в Запорожской области. Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике противника.

По мнению военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, резерв Вооруженных сил Украины составляет 100–150 тысяч человек, огневое преимущество находится на стороне российских войск. Кроме того, Украина до сих пор не может решить проблемы с поставками боеприпасов и техники, отметил он.