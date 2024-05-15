«Иксоводы» не дали скрыться украинскому «Граду» под Харьковом

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео поражения российским дроном «Ланцет» украинской РСЗО «Град». Как отмечается, «иксоводы» вычислили и догнали установку. На кадрах, снятых на Харьковском направлении, видно, как барражирующий боеприпас наносит удар во время движения РСЗО по дороге. После этого происходит детонация заряженной ракеты. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Накануне появились кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки украинского производства «Богдана» на Харьковском направлении. Удар беспилотным летательным аппаратом «Ланцет» нанесли «иксоводы» группировки войск «Север» Вооруженных сил России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В среду, 15 мая, в российском военном ведомстве сообщили, что средства ПВО за ночь уничтожили над Крымом 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. Кроме того, российская армия ликвидировала две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиабомбы Hammer и два снаряда РСЗО «Ольха».

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что ВСУ могли запустить 10 ракет ATACMS, чтобы уничтожить Крымский мост. Он подчеркнул, что до этого Киев анонсировал новые попытки атак на республику. По его мнению, запуски могли проводиться из трех точек — Херсона, Николаевской и Одесской областей.