Погода в Москве на ближайших выходных: ждать ли снег, жару, ливни и грозу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в ближайшие выходные воздух прогреется до плюс 22 градусов. Какая погода будет в столице и Санкт-Петербурге 18 и 19 мая?

Погода в Москве в субботу и воскресенье

По словам Вильфанда, в ближайшие выходные в столице прогнозируется теплая погода, столбики термометров будут показывать больше 20 градусов со знаком плюс.

«В субботу ночью в Москве прогнозируется плюс 5–10 градусов, а днем — плюс 15–20 градусов. В воскресенье — аналогичная погода, но днем столбик термометра уже перевалит за 20-градусную отметку. Будет до плюс 22 градусов. Такая температура — уже около нормы», — рассказал синоптик в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Также метеоролог отметил, что температура в российской столице постепенно приближается к норме.

«Это, конечно, не жара. Мы радуемся тому, что температура только приблизится к норме. Это не жаркая погода, но после этого холода только удовольствие от такой температуры. Пока еще рановато кричать ура, что наступило лето, но все-таки для москвичей наступил период, когда можно повеселее смотреть в будущее», — сказал он в комментарии «Интерфаксу».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным центра «Фобос», в Московской области 18 мая в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Ночью — от плюс 8 до плюс 10 градусов. Днем — от плюс 14 до плюс 16 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный.

19 мая прогнозируется малооблачная погода. Ночью — от плюс 4 до плюс 6 градусов. Днем — от плюс 15 до плюс 17 градусов. Ветер слабый.

В Москве 18 мая в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Ночью — от плюс 9 до плюс 11 градусов. Днем — от плюс 16 до плюс 18 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный.

19 мая будет переменная облачность. Ночью — от 8 до 10 градусов со знаком плюс. Днем — от 18 до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.

Погода в Петербурге 18 и 19 мая

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что в ближайшие выходные в регионе будет теплая и хорошая погода.

«Погода в нашем регионе стабилизируется, определяет ее антициклон, поэтому осадков серьезных не видно на продолжительный период вперед. Будут некоторые колебания температуры, связанные с облачностью и северными ветрами, но пока все устойчиво в погоде. Очень интересные перспективы на предстоящие выходные дни намечаются. Может, конечно, еще далеко, но для себя я их отметил. Так что можно планировать прогулки и поездки в отличную погоду 18 и 19 мая», — пояснил метеоролог.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным «Фобоса», 18 мая в Санкт-Петербурге в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода. Ночью — от плюс 7 до плюс 9 градусов. Днем — от 21 до 23 градусов тепла. Ветер слабый.

19 мая прогнозируется ясная погода. Ночью — от 11 до 13 градусов тепла. Днем — от плюс 23 до плюс 25 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.

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