Что за Новая Каледония, куда Франция ввела войска: зачем она нужна Парижу

Фото: Garrido Navarro Kherachi/REUTERS

Дом, сожженный в результате протестов в Новой Каледонии

Франция ввела войска для охраны морских портов и аэропортов Новой Каледонии из-за погромов в стране, заявил премьер Габриэль Атталь на кризисном совещании министров. Что об этом известно?

Из-за чего начались протесты в Новой Каледонии

Новая Каледония — остров-государство в Тихом океане недалеко от Австралии, является заморским владением Франции. 13 мая в столице острова Нумеа начались массовые акции протеста недовольных французским законопроектом о расширении избирательного корпуса. Документ предоставляет право голосования всем проживающим на острове.

До сих пор правом голоса обладали только граждане, внесенные в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, расширяющего автономию заморской территории, и их дети. 14 мая законопроект утвердили депутаты Национального собрания (нижняя палата), окончательное утверждение документа должно состояться на совместном заседании двух палат парламента в Версале, которое намечено на июнь.

13 мая мирная демонстрация в Нумеа переросла в погромы. Были сожжены и разграблены десятки магазинов, аптек и АЗС. Четыре человека, включая 22-летнего жандарма, погибли, сотни пострадали.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/ТАСС

Как отреагировали власти Франции на протесты

Вчера, 15 мая, Франция объявила чрезвычайную ситуацию в Новой Каледонии из-за протестов, сообщало Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

«Эммануэль Макрон решил в среду объявить чрезвычайную ситуацию в Новой Каледонии после погромов, в которых погибли по меньшей мере трое, а один жандарм получил тяжёлые ранения», — говорилось в публикации.

Также стало известно, что глава государства проведет срочное совещание Совета по обороне из-за беспорядков на острове.

«Глава государства отменил поездку в департамент Приморская Сена на северо-западе страны, где он должен был открыть новые ветряные электростанции, и примет участие в заседании Совета безопасности», — пояснили в Agence France-Presse.

Сегодня, 16 мая, премьер-министр Габриэль Атталь на открытии заседании кризисного штаба при МВД республики заявил, что французские власти задействуют войска для охраны морских портов и аэропортов Новой Каледонии.

«Военнослужащие вооруженных сил будут задействованы для обеспечения безопасности портов и аэропортов Новой Каледонии», — сказал Атталь.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве двух человек во время погромов в Новой Каледонии.

«К большому счастью, насколько я знаю, погибших больше не было. Вместе с этим полиция задержала человека, ответственного за смерть двух канаков (коренные жители Новой Каледонии. — NEWS.ru), — сказал министр МВД Франции.

Фото: Lilou Garrido Navarro Kherachi/REUTERS Полиция оцепила дороги во время протестов в Новой Каледонии

Что говорят эксперты о протестах в Новой Каледонии

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков отметил, что Франция не хочет отпускать Новую Каледонию, потому что на острове имеется достаточно большое количество полезных ископаемых.

«Посмотрите на карту: Новая Каледония находится между Соломоновыми островами и Новой Зеландией. С востока ее омывают воды Тихого океана, с запада — Кораллового моря. Это крупный остров, богатый полезными ископаемыми, в том числе никелем. Эти территории, как показывает опыт, очень важны для Франции, и она не собирается с ними расставаться», — объяснил эксперт в беседе с «Известиями».

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем авторском канале напомнил, что Новая Каледония уже давно добивается независимости, потому что способна сама себя содержать.

«Франция ввела режим ЧП в своей колонии Новая Каледония после вспыхнувшего там антиколониального восстания с убитыми и ранеными. Новая Каледония уже давно добивается независимости, рассчитывая обеспечивать себя за счет добычи полезных ископаемых. Франция не хочет упускать контроль над ними, поэтому усиливает колониальный гнет в Новой Каледонии, опасаясь, что круги на воде от разрушающейся колониальной империи в Африке затронут и колонии Франции в других регионах мира», — отметил Рожин.

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