Макрон созывает совет по обороне в связи с беспорядками в Новой Каледонии

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет срочное совещание совета по обороне в связи с массовыми протестами в Новой Каледонии — особом административно-территориальном образовании Франции на островах Тихого океана, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец. В ходе беспорядков по меньшей мере двое человек погибли, сотни получили ранения.

Глава государства отменил поездку в департамент Приморская Сена на северо-западе страны, где он должен был открыть новые ветряные электростанции, и примет участие в заседании совета безопасности, — говорится в сообщении.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен ранее заявил, что в результате беспорядков в Новой Каледонии пострадали сотни человек, среди которых около 100 сотрудников правоохранительных органах. По его словам, протестующие сожгли десятки домов и предприятий. По данным МВД Франции, на которое ссылается BFMTV, минувшей ночью в ходе перестрелок погибли два человека. По данным агентства Reuters, их число выросло до трех.

Протесты в Новой Каледонии вспыхнули после того, как в Сенате и в Национальном собрании Франции прошел утверждение законопроект о расширении избирательного корпуса на местных выборах. Согласно документу, права голоса распространяется на всех граждан, родившихся в Новой Каледонии, и на лиц, являющихся резидентами территории не менее десяти лет. Коренные жители считают, что это ослабит их электоральное влияние.

Макрон ранее заявил, что Европа должна в любой момент быть готова сдержать Россию, поэтому призвал не исключать отправку военных на Украину. Отвечая на вопросы пользователей соцсетей, он подчеркнул, что Франция — мирная страна, однако если соперник зайдет «достаточно далеко», она будет вынуждена защищать свою безопасность.