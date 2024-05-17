Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 17 мая, фото, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале опубликовала двухминутный ролик, как панда Катюша вместе со своей мамой Диндин играются в уличном вольере. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша и Диндин проводят время в уличном вольере

На продемонстрированных кадрах запечатлено, как маленькая панда вместе с мамой играются на деревянной горке, установленной в уличном вольере. Катюша несколько раз сумела скатиться вниз, пока в это время Диндин ждала ее наверху.

«Катюше горка пришлась по душе, да и Диндин с удовольствием играет с дочкой. Счастливый ребенок — счастливая мама», — подписала видео директор столичного зоосада.

Подписчики в комментариях в Telegram-канале Акуловой также отметили, что пандам понравилась новая горка, они вместе там очень весело играли.

«Горка точно очень понравилась, лихо Катерина съезжает и вновь забирается. За этим можно смотреть бесконечно, прям настоящий человеческий детеныш, а не панда. Только вот растет она очень быстро и через несколько лет уедет в Китай. Никак нельзя договориться с коллегами, чтобы Катюша осталась у нас в России?»;

«Прямо как дети! Только на горку подсыпать бы снежка и рядом елку новогоднюю поставить. И будет все как у нас в Сибири. Очень хотелось бы приехать и посмотреть на них не через монитор, а вживую»;

«Ну надо же, какие бесподобные моменты засняли. В какое время они так активничали? Посетители, которые увидели это, прям счастливчики! Катюша очень энергичный ребенок, и Диндин, наверное, приходится нелегко справляться с такой активность. Интересно, в каком возрасте взрослеют панды? Сколько еще времени Катюша будет нас радовать своим игривым настроением?» — писали пользователи Сети.

Чем еще Катюша занимается в уличном вольере

Вчера, 16 мая, Светлана Акулова показала, как Катюша пролезла в щель между бревнами деревянной конструкции, расположенной в уличном вольере. Панда очень ловко это сделала, а мама Диндин, которая грызла ветки бамбука, даже не заметила, как Катюша преодолела препятствие.

«Катюша — это жидкость, пролезет через любые препятствия», — пошутила Акулова.

Также гендиректор Московского зоопарка отметила, что Катюше очень понравился уличный бассейн, в котором она с удовольствием купается.

«Уличный бассейн Катюша оценила. В сравнении с маленькой поилкой, где она начинала свои купания, это целое море», — подписала кадры Акулова.

Маленькая панда несколько раз пробегала по бассейну и выходила на берег, не стесняясь посетителей. Мама Диндин также не отказалась искупаться вместе с дочкой Катюшей.

Читайте также:

Погода в Москве в ближайшие выходные: ждать ли снег, жару, ливни и грозу

Что за Новая Каледония, куда Франция ввела войска: зачем она нужна Парижу

Обстановка в Харькове 16 мая: есть ли эвакуация и паника, настроение людей