Какой сейчас курс доллара в РФ: что будет с рублем в начале лета, прогнозы

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 17 мая, составляет 90,9239 рубля. Курс евро — 98,8978 рубля. Что будет с российской валютой в мае и начале лета?

Что ждет рубль в конце мая

Финансовый консультант и основатель академии «Инвестиции просто» Татьяна Бунегина считает, что в мае курс национальной валюты будет стабильным, поскольку Минэкономразвития дает позитивный прогноз в этом вопросе.

«В мае курс рубля будет подвержен влиянию нескольких ключевых факторов. Помимо монетарной политики ЦБ, значимую роль играют и внешние экономические условия, включая цены на нефть и геополитическую обстановку. Несмотря на текущую стабильность, возможные внешние изменения могут вызвать колебания курса. Хочется отметить, что Минэкономразвития прогнозирует рост курса рубля на 10 рублей выше в сравнении с предыдущим прогнозом. Это говорит об ожиданиях укрепления российской валюты, но при условии, что негативные сценарии развития событий не произойдут», — объяснила она в беседе со «Свободной Прессой».

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» кандидат экономических наук Михаил Зельцер предположил, что жесткая политика ЦБ РФ влияет на курс национальной валюты, поэтому доллар в ближайшее время будет стоить около 90 рублей.

«Актуальные факторы крепости нацвалюты на месте. На фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, что сдерживает спрос на иностранную валюту под импорт, и нормативов возврата выручки российских экспортеров, что увеличивает общее предложение валюты на рынке, говорить о девальвации рубля попросту странно», — заявил он в комментарии «Газете.Ru».

Эксперт отметил, что относительно высокие цены на нефть, золото и газ привели к ослаблению доллара на мировой арене.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько будет стоить доллар в начале лета

Финансовый консультант, главный эксперт «Академии личных финансов» Татьяна Волкова напомнила, что летом 2023 года рубль резко ослабел по отношению к доллару, но в этом году серьезных колебаний не прогнозируется.

«Могут возникнуть какие-то геополитические события, могут ввести дополнительные санкции, которые окажут влияние на курс рубля. Но в целом я не жду катастрофического падения рубля летом, хотя и прогнозирую колебания в курсе валют», — рассказала экономист изданию Bankiros.ru.

Волкова уверена, что доллар в июне будет стоить примерно 92–94 рубля, но возможны небольшие изменения.

«Поэтому, скорее всего, этот коридор у нас и останется. Но возможно, мы увидим движение ближе к 96–98 рублям за доллар», — резюмировала эксперт.

Экономист доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица считает, что летом курс доллара будет находиться в диапазоне 90–93 рублей за доллар.

«Если США решат ввести жесткие санкции в отношении китайских компаний, Китай может ответить сбросом американских казначейских облигаций, а это способно спровоцировать девальвацию доллара. Таким образом, наиболее вероятно сохранение курса в коридоре 90–93 рубля за доллар с вероятной тенденцией к укреплению национальной валюты в средне- и долгосрочной перспективе»», — отметил он в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

Читайте также:

Атака ВСУ на Крым 17 мая: какие истребители России могли быть повреждены

Часов Яр, Работино, Бердычи: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 17 мая

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 17 мая, фото, видео