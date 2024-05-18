Погода в Москве в начале следующей недели: будут ли грозы, жара или снег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В начале следующей недели в Москве воздух прогреется до 23 градусов, рассказал в беседе с NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Какая погода будет в российской столице и Санкт-Петербурге в понедельник и вторник?

Погода в Москве 20 и 21 мая

По словам Вильфанда, 20 мая в ночные часы столбики термометров будут показывать 4–8 градусов тепла, а днем температура воздуха прогреется до 23 градусов. В последующие дни ночные температуры не будут опускаться ниже 8–13 градусов, а дневные останутся в диапазоне 19–24 градусов.

«С субботы в Москве и регионе наступает период комфортной майской погоды, осадков до середины недели не прогнозируется. В последующем местами возможны небольшие кратковременные дожди», — отметил синоптик.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в столице на следующей неделе будет преимущественно стоять теплая погода, как и до конца мая.

«Вторая половина мая будет близка к климатической норме и станет более комфортной, чем то, что мы пережили в первой декаде месяца. Заморозков и снега до конца мая не прогнозируется», — пояснила она.

Метеоролог подчеркнула, что максимально температура воздуха в регионе прогреется до 25 градусов.

«Преобладающая температура воздуха до конца мая будет находиться в пределах 20–23, может быть, 25 градусов. Всплесков выше 25 градусов не предполагается. Это вполне комфортная погода», — пояснила Позднякова.

По данным центра «Фобос», в Москве 20 мая в течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью — от плюс 10 до плюс 12 градусов. Днем — от плюс 19 до плюс 21 градуса. Ветер слабый.

21 мая прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь и возможна гроза. Ночью — от плюс 14 до плюс 16 градусов. Днем — от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Погода в Санкт-Петербурге 20 и 21 мая

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что в понедельник, 20 мая, в Петербурге ожидаются осадки в виде дождя.

По словам синоптика, в начале следующей недели погода в Северной столице немного испортится, поскольку ожидается небольшой дождь, но температура воздуха днем прогреется до 21 градуса.

Шувалов в комментарии изданию Peterburg2 пояснил, что уже во вторник, 21 мая, погода в Петербурге наладится, и небо будет чистым.

По данным «Фобоса», 20 мая в Санкт-Петербурге в течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью — от 13 до 15 градусов тепла. Днем — от плюс 20 до плюс 22 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный.

21 мая прогнозируется малооблачная погода. Ночью — от плюс 9 до плюс 11 градусов. Днем — от 19 до 21 градуса тепла. Ветер северо-западный, умеренный.

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