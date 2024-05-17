Лоза намекнул на новую беду Галкина и Пугачевой Лоза: Галкину и Пугачевой за границей приходится «считать каждую копейку»

Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»

Алла Пугачева и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Композитор Юрий Лоза в беседе с aif.ru выразил мнение, что шоумену Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его супруге Алле Пугачевой за границей приходится «считать каждую копейку». По словам музыканта, денежные затруднения объясняются тем, что артистам приходится давать концерты на маленьких площадках.

Израиль — крошечная страна. В крошечной стране — маленькие зальчики. Это же естественно. Ну давайте еще пример. Допустим, тур по Лихтенштейну Галкин пускай сделает. Там жителей меньше во всей стране, чем у меня в Москве на Комсомольском проспекте. Ну и какой тур можно там сделать? Конечно, каждую копейку придется считать! — сказал Лоза.

Он добавил, что Галкин и Пугачева сами сделали свой выбор и назвал падение доходов пары вполне закономерным следствием. Лоза также выразил уверенность, что публика уже вычеркнула из памяти звездных супругов.

Ранее MK.RU сообщило, что здоровье 75-летней Аллы Пугачевой, переехавшей на Кипр около месяца назад, заметно ухудшилось. По данным издания, местные жители перестали видеть исполнительницу во время прогулок по острову, а на последнем концерте «ДДТ» многие заметили, что у нее нарушена координация движений. Также, пишет СМИ, на Кипре у Примадонны обострились хронические заболевания и начали отекать ноги от жары.