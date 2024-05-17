«Координация нарушена»: стало известно о проблемах со здоровьем Пугачевой МК: здоровье Пугачевой на Кипре ухудшилось

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Здоровье 75-летней певицы Аллы Пугачевой, переехавшей на Кипр около месяца назад, заметно ухудшилось, сообщает mk.ru. По данным издания, местные жители перестали видеть исполнительницу во время прогулок по острову, а на последнем концерте «ДДТ» многие заметили, что у нее нарушена координация движений. Также на Кипре у Примадонны обострились хронические заболевания и начали отекать ноги от жары, говорится в сообщении.

Алла как-то сдала. Выглядит не очень: сутулится. Да и координация нарушена — все заметили. Просто даже пугает такими изменениями во внешности. Раньше она часто гуляла, наслаждалась красотами Кипра. Мы — местные — постоянно обсуждали, где и когда видели Пугачеву. Сейчас такого нет: такое ощущение, что Алла живет в четырех стенах, — приводит издание слова местного жителя.

До этого шоумен Стас Барецкий рассказал, что написал песню о Пугачевой и ее супруге Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), поскольку у него есть чувства к певице. Он подчеркнул, что эта композиция о том, как он доволен покупкой их бывшего совместного замка в подмосковной деревне Грязь. Барецкий также пригласил Пугачеву в гости и призвал ее «не заниматься ерундой».

Ранее Пугачева обещала выпустить композицию «Ложный стыд» 13 мая, однако премьера не состоялась в назначенный срок. Певец и композитор Роман Архипов считает, что Примадонна уже сделала все для советской и русской культуры. По его мнению, творчество народной артистки можно отнести к ретро.