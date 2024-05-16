«У меня чувства»: Барецкий рассказал о своей любовной песне про Пугачеву Шоумен Барецкий: новая песня является любовным письмом к Пугачевой

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru рассказал, что написал песню о народной артистке СССР Алле Пугачевой и ее супруге Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), поскольку у него есть чувства к певице. Он подчеркнул, что эта композиция о том, как он доволен покупкой их бывшего совместного замка в подмосковной деревне Грязь. Барецкий также пригласил Пугачеву в гости и призвал ее «не заниматься ерундой».

Эта песня не совсем про Пугачеву и Галкина, я больше писал про замок, который я купил. Я доволен покупкой, пусть Алла Борисовна приезжает и не занимается ерундой, а живет со мной вдвоем. Я решил сделать призыв через музыку. У меня же чувства к Алле Борисовне, — заявил он.

Барецкий подчеркнул, что эта песня является любовным письмом и музыкальным посылом, призванным вернуть Примадонну в Россию. По мнению шоумена, у него получилось написать неплохие стихи.

Она певица, я пытаюсь быть певцом. Стихи неплохие получились. Эта песня как любовное письмо к Алле Борисовне. Я ей сделал музыкальный посыл, чтобы она возвращалась, — заявил Барецкий.

Ранее Пугачева обещала выпустить композицию «Ложный стыд» 13 мая, однако премьера не состоялась в назначенный срок. Певец и композитор Роман Архипов считает, что Примадонна уже сделала все для советской и русской культуры. По его мнению, творчество народной артистки можно отнести к ретро.