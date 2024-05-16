Алла Пугачева: последние новости 16 мая, прощение россиян, премьера песни

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Россиян попросили не прощать народную артистку СССР Аллу Пугачеву за слова, сказанные с начала СВО, а новое творчество Примадонны отнесли к ретро-музыке. Какие известны последние новости о певице на сегодня?

Что известно о новой песне Пугачевой, ждут ли ее в России

Алла Пугачева обещала выпустить композицию «Ложный стыд» 13 мая, однако обещанная премьера не состоялась в назначенный срок. Дата выхода новой песни будет объявлена позднее.

Певец и композитор Роман Архипов на вопрос NEWS.ru, ждет ли он премьеру песни «Ложный стыд», заявил, что Примадонна уже сделала все для советской и русской культуры. Музыкант считает, что творчество народной артистки уже можно отнести к ретро.

Архипов отметил, что не следит за творчеством Пугачевой, особенно после ряда высказываний артистки.

«Алла Борисовна, мне кажется, уже сделала все для культуры Советского Союза, вообще для русской культуры. Давно еще, в своей юности. А сейчас, мне кажется, это такое ретро. Особенно в нынешних реалиях, после каких-то высказываний. Если честно, я не очень слежу. Я не жду», — объяснил он.

За что россиян просят не прощать Аллу Пугачеву

Участница шоу «Голос» и «Три аккорда» Мариам Мерабова, которая с самого начала СВО поддерживает Россию, считает, что Аллу Пугачеву нельзя прощать после того, как она назвала соотечественников «холопами» и «рабами».

По словам артистки, для нее было ожидаемо подобное поведение Пугачевой в феврале 2022 года. Мерабова считает, что Примадонна не испытывала и раньше «особой любви» к России. При этом она уверена, что россияне простят исполнительнице резкие слова.

«Простят, к сожалению. А нельзя. Я бы не простила. Ну ведь про тебя сказали, что ты раб и холоп. Ты копил деньги, покупал ужасно дорогие билеты и шел на ее концерт. А она знать тебя не знает и не хочет. А почему ты их назвала холопами и рабами? Почему?! Потому что они любят свою родину. За что ты так с людьми? Потому что ты родину не любишь?» — сказала Мариам Мерабова.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

У кого Алла Пугачева увела Максима Галкина

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) имел роман с ведущей передачи «Утро России» на Первом канале Анастасией Чернобровиной, сообщает MK.RU. По его информации, пара была близка к свадьбе, однако в этот момент у шоумена начался роман с Аллой Пугачевой.

Галкин, по данным портала, в течение двух лет ухаживал за телеведущей: одаривал подарками и водил в рестораны.

«Чтобы избежать внимания общественности, они предпочитали опоздать на ночные сеансы в кино и сидеть на последнем ряду. В общем, всячески скрывали свои отношения», — пишет источник.

Эти отношения завершились, после того как Галкин встретил Примадонну и решил именно с ней связать свою жизнь.

Где сейчас может находиться Алла Пугачева

Алла Пугачева не раскрывает своего местоположения, однако на днях она опубликовала кадры с концерта группы ДДТ. На представленных видеозаписях исполнительница запечатлела, как она с супругом комиком Максимом Галкиным подпевает музыкантам припев хита «Что такое осень».

После мероприятия певица и шоумен посетили гримерную лидера группы Юрия Шевчука и снялись с ним. Встреча, предположительно, состоялась 11 мая на концерте коллектива на Кипре в городе Лимасол.

Поклонники по большей части не оценили выход Примадонны в свет с «колтуном» на голове и кожаных лосинах. Они также заметили, что Пугачева плохо выглядит. В комментариях к посту фанаты отметили сильные отеки на лице, посоветовав ей «сидеть дома и дышать воздухом на огороде».

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