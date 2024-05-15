Алла Пугачева: новости 15 мая, интим-коуч, секс-терапия, фото с Шевчуком

Фото: Социальные сети

Алла Пугачева, Максим Галкин и Юрий Шевчук

СМИ сообщают, что для продления молодости Примадонна наняла интим-коуча и практикует секс-терапию. Какие последние новости о народной артистке СССР Алле Пугачевой?

Правда ли, что у Пугачевой есть интим-коуч

Экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий заявил, что Примадонна практикует сексотерапию. По словам шоумена, певица занимается с его знакомым, и такие практики идут ей на пользу.

«Алла Борисовна практикует сексотерапию. Я ей посоветовал хорошего коуча — моего знакомого. Она с ним сейчас занимается. Он помогает ей советами в вопросах интима, и это благотворно влияет на настроение Пугачевой, а значит, и на ее внешний вид», — сказал Барецкий в беседе с порталом «ПроЗвезд».

Шоумен добавил, что очень ждет Примадонну в Москве. Барецкий уверяет, что между ним и певицей существует симпатия и они будут вместе жить.

«Жить мы будем вместе. А я мужчина в сексе активный, поэтому, чтобы не терять времени, Алла Борисовна, так сказать, готовит себя к нашей совместной жизни. Я в восторге от нее и того, как она сейчас выглядит!» — заявил Барецкий.

Артист подчеркнул, что готовится к встрече с Пугачевой. Барецкий «иногда ходит в качалку» и употребляет «афродизиаки, мед, орехи, сметану, зелень — все, что благотворно влияет на мужскую потенцию и либидо». Все это шоумен делает, чтобы «не упасть в грязь лицом перед Аллой Борисовной».

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Стас Барецкий

Где Примадонна встретилась с Шевчуком

Пугачева сфотографировалась вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в компании лидера группы ДДТ Юрия Шевчука и предпринимателя Олега Тинькова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Встреча, предположительно, состоялась 11 мая на концерте на Кипре в городе Лимассол. Артистка опубликовала снимок в своих социальных сетях.

«Питер. Юность. Друзья. Концерт ДДТ собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой», — подписала фото Примадонна.

За что Пугачеву отказываются прощать в России

Участница шоу «Голос» и «Три аккорда» Мариам Мерабова, которая с самого начала СВО поддерживает Россию, считает, что Примадонну нельзя прощать. Вместе с этим артистка отметила, что россияне умеют прощать, однако по отношению к некоторым деятелям культуры этого бы делать не стоило. Мерабова напомнила, что уехавшая в Израиль Пугачева назвала россиян «холопами» и «рабами».

«Простят, к сожалению. А нельзя. Я бы не простила. Ну ведь про тебя сказали, что ты раб и холоп. Ты копил деньги, покупал ужасно дорогие билеты и шел на ее концерт. А она знать тебя не знает и не хочет. А почему ты их назвала холопами и рабами? Почему?! Потому что они любят свою Родину. За что ты так с людьми? Потому что ты Родину не любишь?» — поделилась певица с aif.ru.

По словам артистки, для нее было ожидаемо подобное поведение Пугачевой в феврале 2022 года. Мерабова считает, что Примадонна не испытывала и раньше «особой любви» к России.

«Я не наблюдала от нее особой любви к стране. Особого уважения тоже не наблюдала. Я обожаю ее творчество, но до определенного момента», — призналась вокалистка.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pressovement press conference in Moscow Алла Пугачева

Участница шоу «Голос» Мерабова полагает, что всё, что произошло, к лучшему. Отечественная культура сейчас проходит период «пересборки», а эпоха Пугачевой закончилась, причем давно. Вокалистка считает, что это произошло, когда артистка прекратила сотрудничать с советскими авторами, писавшими для нее безусловные хиты.

«В советское время саунд-продюсером являлся сам композитор. Он говорил исполнителю, какой должен быть тембр, какой должна быть фразировка. Это не секрет — история, когда Микаэл Таривердиев попросил Аллу Борисовну спеть в романсовом стиле „Мне нравится, что я больна не вами...“, а она ему ответила: „Зачем вы тогда меня пригласили, если вам не нужна Пугачева?“ Он ей объяснил: „Вы — инструмент, вы — голос. Так что давайте работать“. Раньше были профессионалы в своем деле. Композиторы писали, исполнители исполняли написанное», — подчеркнула Мерабова.

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