«Выбрал быть скотиной»: что народ ответил Макаревичу на поддержку Украины

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Андрей Макаревич

Музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признался в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, что, возможно, будет помогать ВСУ. Как на это отреагировали в РФ, какое наказание предложили за предательство артиста?

Что Макаревич сказал о Зеленском и ВСУ

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) позвонили музыканту от имени президента Украины Владимира Зеленского. Артист заявил, что, возможно, в будущем поможет ВСУ. Кроме того, в беседе с «Зеленским» рокер пообещал приехать с «бешеным концертом» на Украину, если появится такое предложение после, как предположил артист, победы Киева, до которой он «считает дни».

После того как выяснилось, что диалог с Зеленским был пранком, Макаревич в эфире «Дождя» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) попытался оправдаться. По словам артиста, его обманул друг, вхожий в АП. Макаревич объяснил, что настолько доверял товарищу, что не заподозрил фейк. Опубликованное Вованом и Лексусом видео рокер назвал «дурацкой фальшивкой» и монтажом, при котором был искажен смысл его слов. Макаревич сказал, что равнодушен к тому, что после этого видео могут начаться судебные тяжбы.

Как на слова Макаревича отреагировали в России

Российская аудитория восприняла слова артиста крайне негативно. Макаревича уличили не только в предательстве. По мнению Сети, попытка оправдаться показала, что музыкант хочет «в глазах людей выглядеть умным интеллигентом, а втихаря говорить: „Я ваш, буржуинский!“».

«Прогнулся так прогнулся под изменчивый мир», — иронизирует пользовательница Катерина.

«Вот уж если выбрал быть скотиной, то будь ей до конца, не оправдывайся. Так и скажи: „Да, я сказал то, что думал! Да, я сволочь и горжусь этим“. Ты рокер на протесте или трепетная лань?» — возмущается подписчица Diana Spletni Live САША.

Отдельной порции иронии Макаревич удостоился за повышенное чувство собственной важности. По мнению публики, артист даже не задумался, что у Зеленского есть более важные вопросы.

«Ну я поражаюсь этим людям!!! Ну какое же надо иметь ЧСВ, чтобы поверить, что тебе звонит президент страны, любой. Это как же надо оценивать свои заслуги. <...> Видать, когда звезда спускается на голову, мозги растворяются совсем», — недоумевает Angelika D.

«Этот клоун решил, что он настолько значим для Украины, что ему звонит Зеленский», — пишет Ольга Ольга, добавляя смеющиеся до слез смайлики.

«Страшное сочетание — идиот с чрезмерно раздутой манией величия», — добавила пользовательница Юлия.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Андрей Макаревич

Какое наказание придумали Макаревичу

Пользователи Сети считают, что рокера следует призвать к ответственности. Одни считают, что Макаревича следует осудить по статье Уголовного кодекса, а затем посадить в тюрьму. Другие предлагают конфисковать имущество рокера, продать его и отправить вырученные средства на СВО. Третьи же считают, что артист достоин общественного порицания и лишения наград и званий.

«Прям русских ненавидит, надо все высказывания его и таких же предателей записать и коллаж сделать, чтобы все помнили долго долго этих „хероев“», — предложила подписчица RT Татьяна В.

«Госизмена это. Пожизненно запретить посещать Россию», — считает пользователь с ником 234 432.

«Я бы всем иноагентам пожизненно закрыл бы въезд в РФ. И лишить всего движимого и недвижимого имущества на территории РФ. Будет многим наукой», — поддержал его Дед трындычих.

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