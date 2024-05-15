Последние новости шоу-бизнеса 15 мая: что с Пугачевой, SHAMAN, Киркоровым

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Аллу Пугачеву заметили на концерте «ДДТ», SHAMAN высказался об уехавших артистах, а адвокат Сергей Жорин поделился мнением о судебном процессе между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской. Каковы последние новости шоу-бизнеса 15 мая?

Как Пугачева сходила на концерт «ДДТ»

Накануне народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала на своей странице в социальной сети снимки с концерта группы «ДДТ», который прошел на Кипре. Как пишет источник, поклонники исполнительницы были поражены «колтуном» на голове Примадонны и ее отекшим лицом.

Супруга шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не уточнила, когда и где были сделаны фотографии с лидером «ДДТ» Юрием Шевчуком, но она поставила хештег «Кипр». Известно, что рок-группа выступала в Лимасоле 11 мая.

«Питер. Юность. Друзья. Концерт „ДДТ“ собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой», — написала Пугачева.

Поклонники Примадонны в большинстве своем не оценили выход в свет с «колтуном» на голове и кожаных лосинах. Они также заметили, что Пугачева плохо выглядит. В комментариях к посту фанаты отметили сильные отеки на лице, посоветовав ей «сидеть дома и дышать воздухом на огороде».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Что SHAMAN сказал об уехавших артистах

14 мая певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) удостоился премии в номинации «Музыкальное искусство» за высокое мастерство при исполнении патриотических песен. Комментируя это событие, исполнитель отметил, что работает с полной самоотдачей и находится на своем месте.

«Получение премии Минобороны за достижения в области культуры — это еще одно доказательство, что я как музыкант делаю свое дело с полной отдачей и нахожусь на своем месте. Только так я буду работать и дальше», — заявил Дронов в беседе с aif.ru.

Кроме того, SHAMAN высказался о покинувших Россию артистах. Как подчеркнул Дронов, у каждого человека свой путь. Певец добавил, что он выбрал остаться в родной стране.

«Мнение на самом деле простое, ведь у каждого человека свой путь. И каждый делает свой выбор. Они выбрали уехать, а я выбрал остаться», — сказал SHAMAN.

Почему Киркоров судится с Успенской

13 мая в Москве начался суд народного артиста России Филиппа Киркорова и певицы Любови Успенской. Поводом для разбирательства стало интервью исполнительницы для шоу журналистки Алены Блин, которое вышло в 2023 году. Во время беседы Успенская назвала Киркорова «женоненавистником», а также обвинила во лжи. Эти слова прозвучали в контексте скандала с хирургом Тимуром Хайдаровым, который, по словам артистки, сделал ей неудачную операцию. Киркоров полагает, что ряд заявлений Успенской порочат его честь, достоинство и деловую репутацию.

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru предположил, что в желании поп-короля судиться с Успенской может быть скрытый смысл. По словам юриста, Киркоров мог побояться нового скандала из-за слов певицы о его женоненавистничестве, так как это могли воспринять как нетрадиционные предпочтения (ЛГБТ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

«На мой взгляд, Киркоров подал иск на Успенскую не потому, что его задели обвинения в женоненавистничестве. Предполагаю, что он увидел в этом намек на нетрадиционные предпочтения. И поскольку один раз он уже зашел не „в ту дверь“, попадать в новый скандал он не хочет», — пояснил спикер.

Также Жорин отметил, что Киркоров вряд ли сможет взыскать с Успенской 10 млн рублей. По его мнению, если иск удовлетворят, сумма будет значительно меньше 1 млн рублей. При этом адвокат указал, что сложно предположить, кто из российских звезд одержит победу в суде.

Почему актер из «Универа» сменил фамилию

Звезда сериала «Универ» Александр Мартынов в беседе с NEWS.ru рассказал, что сменил фамилию на Мартынов из-за родовой линии, а не из-за героя-ботаника в популярном ситкоме. Накануне артист посетил премьерный показ психологического триллера онлайн-кинотеатра Okko «Калимба».

«Фамилию я менял не из-за этого. Фамилия Мартынов — это родовая фамилия по обеим ветвям, а Стекольников придумал дед сто лет назад. Я посчитал нужным вернуть. Борьбы никакой нет. Я благодарен проекту „Универ“», — сказал актер.

Мартынов также заявил, что чувствует себя более уверенно с новой фамилией. Также это помогло ему начать заниматься саморазвитием.

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