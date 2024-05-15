Дава, Хайдаров, Орбакайте, Ивлеева: кто пострадал от «проклятия» Киркорова

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Дружить с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым хотели бы многие, однако в Сети предполагают, что для некоторых приятельские отношения с поп-королем становятся едва ли не проклятием. Кто дружил с артистом и впоследствии попал в неприятности?

Что случилось с Тимуром Хайдаровым

Киркоров дружит со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым. В беседе с журналистами певец называл приятеля «врачом от Бога». Хайдаров настолько близок с Киркоровым, что не только появляется в его компании на светских мероприятиях, но и был приглашен на день рождения артиста, проходивший в его загородном особняке.

Будучи другом поп-короля, Хайдаров неоднократно оказывался в центре скандалов. Например, в июле прошлого года певицы Слава и Любовь Успенская пожаловались на некачественные операции, выполненные хирургом. Сам Хайдаров назвал поднявшуюся волну критики «сиськин бунт». В тот момент врача поддержали Филипп Киркоров, Гоар Аветисян и Яна Рудковская, которые ранее были его пациентами.

Весной 2024 года у Хайдарова вновь начались неприятности. 16 апреля стало известно, что столичный СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть». Причиной стала смерть бизнесмена Петра Гаврилова после резекции желудка, проведенной в IQ Plastique.

Хайдаров изначально отверг сообщения смерти Гаврилова в IQ Plastique, объявив, что в учреждении не проводят операции по резекции желудка. Правда, позднее подтвердил, что операцию делал врач клиники Илья Елагин. Хайдаров подчеркнул, что был знаком с умершим и чувствует полную ответственность за случившееся.

14 мая в Москве были задержаны два врача клиники IQ Plastique. Задержанными оказались заведующий хирургическим отделением в возрасте 45 лет и хирург в возрасте 28 лет. Фигурантам предъявили обвинение по статье 238 УК РФ. Адвокат Олег Пантюшов в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что Хайдарову грозит наказание только в том случае, если в его действиях обнаружат состав преступления.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Тимур Хайдаров

Какие отношения у Киркорова с Орбакайте

Женившись на Алле Пугачевой, артист тепло принял ее дочь Кристину Орбакайте. Хотя с момента развода с Примадонной прошло много лет, Киркоров смог сохранить дружбу со звездной падчерицей.

«И наше знакомство, и наши отношения всегда были вопреки. Была падчерицей, а стала большим другом», — писал Киркоров в личном блоге в 2023 году.

В последнее время Орбакайте находится в опале. В январе отменили ее концерты, а в апреле поползли слухи о возможном признании артистки иностранным иноагентом. Продюсер Сергей Дворцов заявлял в беседе с «Абзацем», что ее поступки «перелетной птицы» говорят о сжигании мостов с Россией.

Бывший продюсер группы «Тату» Леонид Дзюник в интервью «Абзацу» заступился за Орбакайте и призвал прекратить травлю певицы из-за скандальных высказываний ее матери. По его словам, Примадонна находится «в нетрезвом уме и памяти», но «дети за родителей не отвечают». Дзюник подчеркнул, что Орбакайте не за что оправдываться, и не исключил ее скорого возвращения в Россию из-за рубежа.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Дружат ли Дава и Киркоров

В 2020 году поп-король и Дава (Давид Манукян) записали совместный трек, после чего поддерживали дружеские отношения, появлялись вместе на публике, а также обменивались лайками в соцсетях. Манукян делал дорогие подарки детям поп-короля, приходил к нему в гости вместе с Ольгой Бузовой.

В 2021 году Киркоров и Дава шокировали публику своим появлением на премии Муз-ТВ. Звезды прибыли на красную дорожку на раритетном кабриолете, украшенном цветами. Киркоров был одет в белый смокинг, а Дава — в классический черный костюм. Автомобиль сопровождали накачанные мужчины с голыми торсами.

Приятельские отношения артистов оборвались внезапно. После прекращения общения блогер стал реже появляться на светских мероприятиях. 5-tv.ru со ссылкой на блогера Романа Каграманова писал, что «Даву ненавидит весь шоу-бизнес».

Общаются ли Киркоров и Ивлеева после «голой» вечеринки

Блогер Анастасия Ивлеева снималась в клипе Киркорова, после чего они стали дружить. Певца даже пригласили на день рождения звезды в стиле almost naked, который прошел в конце декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор», однако это мероприятие, вероятно, стало последним в отношениях артистов.

«Я зла ни на кого не держу. Всем мир, — сказала Ивлеева, через некоторое время исполнив строки Аллы Пугачевой: — „Крикну — а в ответ тишина. Снова я осталась одна“, — это то, что я пела на протяжении четырех месяцев. „Сильная женщина плачет у окна“».

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