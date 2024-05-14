Стало известно, у кого Пугачева увела Галкина MK.RU: Галкин чуть не женился на ведущей Анастасии Чернобровиной до Пугачевой

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Анастасия Чернобровина

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) имел роман с ведущей передачи «Утро России» на Первом канале Анастасией Чернобровиной, сообщает MK.RU. По данным издания, пара была близка к свадьбе, но на горизонте у преуспевающего комика появилась певица Алла Пугачева, с которой он в итоге и создал семью.

Как выяснил портал, Галкин в течение двух лет ухаживал за телеведущей: одаривал подарками и водил в рестораны. Отмечается, что комик ухаживал за Чернобровиной интеллигентно и даже робко. Тем не менее пара скрывала отношения и всячески избегала демонстрации своих чувств. Позже Галкин встретил Примадонну и решил именно с ней связать свою жизнь.

В конце апреля Максим Галкин опубликовал в соцсетях свежую фотографию своей 75-летней супруги. На снимке Примадонна предстала с полотенцем на голове и в розовом халате, украшенном цветочной вышивкой, будто только вышла из душа.

При этом на снимке заметно, что певица перед фотографированием успела нанести макияж. Певица задумчиво смотрит в сторону, скрестив руки на груди. Пользователи Сети отметили, что исполнительница хита «Миллион алых роз» выглядит свежо и здорово.

Тогда же Пугачеву вместе с Галкиным заметили на одной из улиц города на Кипре, она была одета в пижаму зеленого цвета, а ее супруг — в белую футболку и шорты. По информации СМИ, Примадонна, опираясь на Галкина, с трудом передвигалась, при этом выглядела она сгорбленной и худой.