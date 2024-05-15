«Особенно после высказываний»: Архипов назвал творчество Пугачевой ретро Певец Роман Архипов: Пугачева сделала все для русской культуры еще в юности

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Роман Архипов

Певец и композитор Роман Архипов на Pre-party премии RU.TV на вопрос корреспондента NEWS.ru, ждет ли он премьеру песни «Ложный стыд» Аллы Пугачевой, заявил, что Примадонна уже сделала все для советской и русской культуры. По его словам, творчество народной артистки уже можно назвать ретро. Музыкант также допустил, что к этому могли привести «какие-то высказывания» звезды.

Алла Борисовна, мне кажется, уже сделала все для культуры Советского Союза, вообще для русской культуры. Давно еще, в своей юности. А сейчас, мне кажется, что это такое ретро. Особенно в нынешних реалиях, после каких-то высказываний. Если честно, я не очень слежу. Я не жду, — сказал Архипов.

Ранее Алла Пугачева сообщила о переносе выхода новой песни. Речь идет о сингле «Ложный стыд», релиз которого должен был состояться 13 мая, однако обещанная премьера не состоялась в назначенный срок. Дата выхода новой песни будет объявлена позднее.

Музыкальный критик Евгений Бабичев до этого заявил, что преемница Аллы Пугачевой может появиться в России, но произойдет такое не по воле самой Примадонны. По его словам, певица не может помогать кому-то на расстоянии. Он также выразил сомнение в том, что Пугачева понимает, кто ее друг, а кто враг.