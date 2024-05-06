Музкритик объяснил, когда и где может появиться преемница Пугачевой Музкритик Бабичев: преемница Пугачевой может появиться не по воле Примадонны

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Возможно, в России появится преемница Аллы Пугачевой, однако это произойдет не по воле самой Примадонны, заявил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, певица не может помогать кому-то на расстоянии. Он также выразил сомнение в том, что Пугачева понимает, кто ее друг, а кто враг.

Возможно, преемница Пугачевой появится, но точно не по воле самой Пугачевой. Я не верю, что сейчас Пугачева что-то может решить, кому-то указать, помочь. Это тяжело на расстоянии. Уверен, что она не очень понимает, кто ее друг, кто враг, позиции сильно пошатнулись, — заявил Бабичев.

Появление новой звезды он сравнил со взлетом SHAMAN. По словам критика, на мгновение может взлететь и женский вокал: «второй Пугачевой» помогут контактами, связями и симпатичным репертуаром с хитами на 10–20 лет. Пока таких персон в российском шоу-бизнесе нет, уверен Бабичев.

Опять же, это преемница, какая-то яркая певица появится в ближайшее время. Но почему-то сомневаюсь, что в этом поможет талант-шоу, в том числе «Голос», непонятно какой сезон. Даже победитель шоу не обеспечивает себе места под солнцем. Вроде обещают контракты, релизы, альбомы, но народную любовь не купишь, — добавил музкритик.

Также Бабичев прокомментировал похвалу финалистки шоу «Голос» Анастасии Садковской от Пугачевой, добавив, что Примадонне было легче оценить исполнение своей песни, чем любой другой композиции. Бабичев объяснил, что когда певица записывала «Мимоходом», она проживала определенные эмоции.