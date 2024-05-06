Музкритик объяснил, почему Пугачева зря похвалила Садковскую Музкритик Бабичев: Пугачева похвалила Садковскую только из-за своей песни

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Российской певице Алле Пугачевой было легче оценить исполнение своей песни финалисткой шоу «Голос» Анастасией Садковской, чем любой другой композиции, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Таким образом он прокомментировал похвалу юной артистки от Примадонны. Бабичев объяснил, что когда Пугачева записывала песню «Мимоходом», она проживала определенные эмиоции.

Тем не менее, Пугачевой, естественно, легче оценить исполнение своей песни другим человеком, нежели любой другой песни. Когда ты записывал этот материал, ты проживал какие-то эмоции, сам придумал, как петь эту песню, — сказал критик.

Бабичев добавил, что если раньше статус преемника Пугачевой был как дар свыше, сегодня это клеймо. По его словам, на фоне многочисленных скандалов вокруг народной артистки СССР любой человек сто раз подумает, нужен ли ему такой наставник. При этом сама Садковская исполнила абсолютно осовремененную версию песни Пугачевой.

Сама по себе баллада очень симпатичная, но мне, как раз, выплеска эмоций в припевах не хватило. Наверно, так диктовала сама конкурсная история, хотелось показать полное развитие от начала и до конца, не выдавать все фишки в первом припеве, — предположил Бабичев.

Ранее аналогичное мнение высказал продюсер Павел Рудченко. Он допустил, что похвала от Пугачевой может сыграть злую шутку с Садковской.