Пугачева ужаснула фанатов снимками с концерта «ДДТ» Непричесанную Аллу Пугачеву с отекшим лицом заметили на концерте группы «ДДТ»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева в соцсетях опубликовала свои снимки, сделанные на концерте группы «ДДТ» на Кипре, пишет KP.RU. По данным издания, поклонники были поражены «колтуном» на голове 75-летней артистки и ее отекшим лицом.

В посте Алла Пугачева не указала, когда и где были сделаны фотографии с лидером группы Юрием Шевчуком, но она поставила хэштег «Кипр». Известно, что российские рокеры выступали в Лимасоле 11 мая.

Питер. Юность. Друзья. Концерт ДДТ собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой, — написала Алла Пугачева.

Однако ее поклонники по большей части не оценили выход в свет с «колтуном» на голове и кожаных лосинах. Они также заметили, что Пугачева плохо выглядит. В комментариях к посту фанаты отметили сильные отеки на лице, посоветовав ей «сидеть дома и дышать воздухом на огороде».

11 мая в Telegram-канале «Продюсер от бг» появилась фотография Аллы Пугачевой в компании банкира Олега Тинькова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Их засняли в ресторане на Кипре, где они обедали в компании друзей. Точное время и место съемки неизвестны.

Ранее израильский посол в РФ Симона Гальперин заявила, что Пугачева и другие уехавшие в Израиль российские звезды успешно интегрировались в стране. По ее словам, Примадонну уже считают израильтянкой. Она добавила, что покинувшие РФ артисты и люди из других сфер не испытывают никаких проблем.