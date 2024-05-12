«Брак» с Паниной, мечты о детях, Юра Борисов: где сейчас актер Олег Гаас

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Гаас

Актер Олег Гаас активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Гаас

Олег Гаас родился 9 февраля 1994 года в Нижневартовске.

После окончания школы он поехал в Санкт-Петербург поступать на экономический факультет, однако случай решил его судьбу: когда они с мамой искали съемную квартиру в Северной столице, то он зашел в туалет театрального училища.

«Думаю, зайду, может, буклет возьму, чтобы на следующий год все же попробовать. Но все как-то закрутилось: раз — и поступил, причем без подготовки. Как-то случайно», — рассказывал Гаас.

В итоге он оказался в РГИСИ, который окончил в 2015 году.

Артист снимался в картинах «Полное превращение», «Шальная судьба», «Нити судьбы», «Мажор 2», «Крылья империи», «Все еще будет», «Триггер», «Идеальное убийство», «Вторая первая любовь», «Шифр», «Овраг», «Большие надежды», «Шифр 2», «Елки 8», «Асфальтовое солнце», «Клиника счастья», «Шифр 3», «Монастырь» и других.

Всего в его фильмографии более 40 работ.

«Мне кажется, актер — проводник: мыслей, эмоций…» — говорил Гаас.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о личной жизни Гааса

В 2016 году появилась информация о том, что Олег Гаас женился на Анастасии Паниной. Но снимки со свадьбы в Сети не появились, артист эти слухи тоже не подтверждал.

Спустя время в одном из интервью он сообщил, что встречается с актрисой Евгений Розановой, с которой познакомился на съемках сериала «Нити судьбы».

В 2023 году Розанова заявила, что наслаждается свободой. Гаас эти сообщения не комментировал и о расставании с избранницей не рассказывал.

При этом актер отмечал, что хочет семью и детей.

«Есть, даже не просто в планах, а уже потребность такая чувствуется, я вообще очень детей люблю. Поэтому, это неизбежно произойдет, я уже почти созрел. Да и мама очень внуков хочет, и мне хочется, чтобы у моих детей была бабушка молодая и активная. Считаю, что я даже немного подзатянул с этим вопросом», — комментировал он.

Что Гаас говорил о Борисове

Олег Гаас признавался, что его часто сравнивают с коллегой Юрой Борисовым. Кроме того, Борисова часто утверждают на роли вместо него.

«Часто выбирали между мной и Юрой Борисовым, и в большинстве случаев брали Юру. Например, режиссеру нравлюсь я, а продюсеры выбирают Юру. Но я никогда не считал это несправедливым, не было никакой зависти, я понимал, что Юра действительно хороший артист и тут все правильно. Как-то мы с ним встретились на интервью у братьев Верников, я как раз рассказывал эту историю, и Юра тоже там был. Помню, как-то шесть раз подряд утверждали Юру, а на седьмой утвердили меня, но меня из театра не отпустили. В общем, разные ситуации были», — рассказывал он.

Чем сейчас занимается Гаас

Олег Гаас продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Механика любви», «Леха», «19. 14» и «Мальва».

В 2023 году актер снялся в лентах «Быть», «Телохранители», «Убить Риту», «Секс. До и после» и «Клипот». В скором времени также должны выйти картины «Артек. Большое путешествие. 1812», «Емеля», «Про это самое» и «Чужие деньги» с его участием.

«В профессии актера есть огромный минус — далеко не все зависит от тебя. Потому что тебя отбирают на работу продюсеры, режиссеры, ты можешь не понравиться каналу, каким бы ты талантливым не был. У меня долго был период, когда приходилось ходить на сто проб, чтобы утвердили, наконец, на сто первой. Обидно было, когда вместо меня брали кого-то чисто „по блату“. Главное, я считаю, в актерской профессии — честно делать свое дело, и уметь все — петь, танцевать, ездить верхом, владеть мечом и так далее! Нужно постоянно развиваться, учиться, конкуренция среди актеров ведь огромная», — говорил Гаас.

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