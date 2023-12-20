США, «Московское дело», удаление соцсетей : как сейчас живет Юра Борисов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрий Борисов

Актер Юра Борисов, получивший известность благодаря проектам «Эпидемия» (Женя), «Мир! Дружба! Жвачка!» (Алик) и «Бык» (Антон), сейчас один из самых востребованных артистов в России. В этом году с его участием вышло три фильма, и еще несколько картин будут представлены в ближайшее время. Что известно о жизни знаменитости?

Чем известен Юрий Борисов

Юра Борисов родился 8 декабря 1992 года в городе Реутове Московской области. Борисов — фамилия его мамы, его отец носил фамилию Сивуха, но потом сменил ее. После окончания школы он подал документы в Щепкинское училище и стал студентом курса Владимира Михайловича Бейлиса и Виталия Николаевича Иванова.

В 2013 году окончил театральный институт и стал лауреатом премии «Золотой лист» в категории «Лучшая мужская роль» за роль Александра Аметистова в спектакле «Зойкина квартира». Также он был зачислен в труппу театра «Сатирикон», в котором прослужил до 2014 года.

Первые роли в кино были эпизодическими, например, в драме режиссера Андрея Звягинцева «Елена», военно-исторической драме «Искупление» и биографическом сериале «Поединки».

В 2014 году вышло четыре проекта с участием актера, в одном из которых он сыграл главную роль: драма «Выстрел», детективный сериал «Прощай, любимая!», военная драма «Старое ружье» и сериал-мелодрама «Уходящая натура».

Всего к концу 2023 года Борисов снялся примерно в 60 кинокартинах. Наиболее популярные из них фильм «Т-34» с Александром Петровым, кинокартина «Калашников» и сериал «Мир! Дружба! Жвачка!».

Что известно о личной жизни актера

Юра Борисов женат на актрисе Анне Шевчук, которая старше его на два года. Она также училась в Щепкинском училище и окончила его в 2013 году. Работала в театре «Современник». Артисты поженились в 2014 году.

Известно, что у Борисова и Шевчук две дочери — старшая Анна и младшая Акулина.

В интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Борисов признался, что хотел бы принимать участие в зарубежных проектах. Он уже сыграл роль в фильме «Купе номер шесть» финского режиссера Юхо Куосманена и пробовался на роль в фильме «Тетрис».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Актер Юрий Борисов и его супруга актриса Анна Шевчук

Как Борисов связан с Александром Палем

В интервью изданию «Афиша Daily» Борисов рассказал, что обратил внимание на так называемое «Московское дело» и записал видео в поддержку задержанных в 2019 году, после того как к нему обратился артист Александр Паль.

«С подачи Саши Паля по тем же лекалам актеры объединились, рассказали, что вот есть такой Паша Устинов, он не виноват, обратите внимание на это видео. Все стало организованно», — объяснил он.

Также Борисов признался, что актер не может быть политиком и разговаривать с ним на эту тему бесполезно, потому он живет моментом.

«В моем понимании актеры, на которых мне интересно смотреть, это неуловимые, сумасшедшие, живущие в моменте люди, готовые залезть в любую шкуру, оправдать ее и прожить чужую жизнь — чаще в ущерб себе», — заявил он.

Чем сейчас занимается Юрий Борисов

Юра Борисов в 2023 году появился на экранах в главной роли фильма «Кентавр», а также снялся в лентах «Год рождения», «Отпуск в октябре», «Прости меня, Аня». Актер задействован в постановках Театра драмы «Клинический случай» и «Доходное место».

Помимо съемок в России артист принял участие в проекте американского режиссера Шона Бэйкера в США. Борисов получил роль в его фильме Anora. Съемки прошли в начале года в Бруклине.

В марте текущего года Борисов удалил свои аккаунты в социальных сетях.

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