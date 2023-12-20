Сериал «Эпидемия», Слепаков, двое детей: как сейчас живет Александр Робак

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Александр Робак

Актер Александр Робак всю жизнь посвятил съемкам в кино. Особый успех к нему пришел после роли в фильмах «Брат-2», «Эпидемия» и «Домашний арест». Что известно о карьере и личной жизни артиста?

Чем сейчас занимается Александр Робак

Артисту сейчас 49 лет. Он продолжает сниматься в российских фильмах и телесериалах. В текущем году он появился в картинах «Снегирь, «У людей так бывает», «Третий в постели», «Честный развод. Бенефис», «Наследство» и «Лица не раскрывать».

Он вошел в актерский состав музыкального черно-белого фильма «Я тебя люблю — Je t’aime», премьера которого состоится в конце декабря. Также Робак работает над еще пятью кинопроектами, которые на настоящий момент находятся в производстве.

Что говорил про Семена Слепакова

Александр Робак снялся в сериале «Домашний арест», который имел большую популярность. Сценарий к ленте написал комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам артиста, именно юмористу проект обязан успехом.

«Полтора года на съемочную площадку, как на праздник. Ни одного конфликта. Потрясающий сценарий Семена Слепакова, который настолько болел этим проектом, что каждый день был на съемках. Партнеры уровня „Бог“, невероятно тонкий режиссер Петя Буслов. Удивительная творческая команда», — рассказал Робак изданию «Кинорепортер».

Артист рассказал, что именно Семен Слепаков уговорил его принять участие в съемках сериала.

Чем известен Александр Робак

Александр Робак родился в промышленном городе Златоусте, неподалеку от Челябинска. После школы он уехал в Москву, где пытался поступить в театральные вузы. Потерпев неудачу, отправился в Ярославль, где смог поступить на актерскую специальность.

Дебют актера в кино состоялся в ленте «День полнолуния», затем он снялся в картине «Брат-2», где воплотил образ «нового русского». Также он снимался во второстепенных ролях в фильмах «Граница. Таежный роман», «Мусорщик», «Даже не думай», «ДМБ-2».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Актер Александр Робак с супругой Ольгой

В 2000 году артист совместно с актером Максимом Лагашкиным создал кинокомпанию «Синемафор» и стал продюсировать фильмы и телесериалы, в которых принимал участие и в качестве актера.

«Был затяжной период застоя в работе, в творчестве. Казалось, жизнь проходит мимо, ты прожигаешь жизнь в театре, уже не получая удовлетворения от выхода на сцену. В итоге я ушел — не было той работы, которая бы там держала. Мне было 27 лет, и я решил: надо что-то менять», — поделился артист.

Актер снялся в лентах «Закон», «Живое», «Географ глобус пропил» и в драме «В Кейптаунском порту», ради роли в которой похудел на 20 килограммов. Робака также можно увидеть в некоторых частях новогоднего альманаха «Елки», комедии «Грецкий орешек», сериалах «Эпидемия» и «Жуки».

Что известно о личной жизни Александра Робака

Робак в первый раз был женат на однокурснице Наталье Трубицыной. В этом браке родился сын Арсений. Второй супругой артиста стала Ольга Робак. Она по образованию медик, но сейчас работает дизайнером одежды. Они воспитывают двух наследников — Платона и Степана.

«Оля занимается дизайном одежды, и это безумно кропотливый труд. Она все сама делает, начиная от закупки тканей, подборки, макетов и так далее. И получает от этого огромное удовольствие. А жена рада — и муж доволен», — заявил актер.

Старший сын Александра Робака пошел по стопам отца. Они вместе снялись в нескольких сериалах. По словам артиста, Арсений вырос в театре, поэтому он не ожидал от него выбора другой профессии.

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