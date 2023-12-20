«Склифосовский», похищение брата, сыроедение: как живет Дмитрий Миллер

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Миллер

Актер Дмитрий Миллер известен зрителю по ролям в сериалах «Склифосовский», «Слуга государев» и «Анна Каренина». В каких проектах сейчас задействован артист, что известно о его личной жизни?

Чем сейчас занимается Дмитрий Миллер

Дмитрий Миллер уделяет много времени съемкам в кино. В текущем году он появился на экранах в фильме «Детка» и сериалах «Короткое замыкание», «Зеркало лжи» и «Все в сад, или Русская классика в цветах».

Артист вместе с солисткой Иркутского Губернаторского оркестра Ксенией Хрипковой выступает с концертом классической музыки. Актер на сцене играет на фортепиано.

Также Миллер гастролирует по России с театральными постановками «Неслучайная попутчица», «Мужчина с доставкой на дом» и «Суперstars».

Что известно о похищении брата Дмитрия Миллера

Дмитрий Миллер в эфире программы «Судьба человека» рассказал, что у него есть старший брат, который при разводе родителей в раннем детстве был отдан отцу. Однако, по словам актера, мальчика похитили.

«Ее родные сестры отдали ребенка. Мама в тот момент была в командировке. Они лишили ее возможности его растить. Он жил с отцом», — рассказал Миллер.

Брат артиста спустя много лет сам разыскал родственников. Именно тогда Дмитрий Миллер и узнал семейную тайну.

«Это была мамина тайна. Все произошло просто и банально. В один из вечеров я поднял трубку и услышал мужской голос. Он спросил, я ли это. Потом поинтересовался, не знаю ли я человека по имени Валерий. Неожиданно мужчина признался, что мы родственники», — уточнил актер.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Дмитрий Миллер

Почему Миллер отказался от сыроедения

Дмитрий Миллер около 10 лет назад практиковал сыроедение. По словам артиста, он отказался от употребления приготовленной пищи ради здоровья — актер испытывал боли в суставах. В его рационе были морковь, сырая картошка и салаты.

Актер отказался от сыроедения, когда его здоровье пришло в норму. В эфире программы «Однажды» на НТВ он признался, что срывался с диеты, а после того, как завершил практику, набрал обратно сброшенные 10 килограммов.

«Открыл холодильник и съел все практически: яйца, люля-кебаб, хлеб, молоко, кефир, пасху. Я вдруг понял, что больше не могу. На следующее утро проснулся, как ящерка и саламандра — такой в пятнах», — поделился он.

Чем известен Дмитрий Миллер

Дмитрий Миллер родился в 1972 году в подмосковном городе Мытищи. Он окончил Щепкинское училище, после чего вошел в группу Московского музыкального театра для детей и юношества «На Басманной», в котором проработал четыре года.

Актер дебютировал в кино в фильме «Слуга государев», где исполнил главную роль шевалье Шарля де Брезе на французском языке. Затем он снялся в популярном телесериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...».

Успех к нему пришел после съемок в сериале «Монтекристо», где он сыграл главного отрицательного персонажа Максима Орлова. Следующими работами актера были съемки в лентах «Склифосовский», «Любовь напрокат», «Анна Каренина», «Андреевский флаг» и многие другие. Всего в фильмографии артиста 78 проектов.

Что известно о личной жизни Миллера

Дмитрий Миллер больше 10 лет женат на актрисе Юлии Деллос. Они живут в Москве и воспитывают дочерей-близнецов Алису-Викторию и Марианну-Дарину. Также они вместе вырастили сына супруги от прошлого брака.

Артист называет себя самым счастливым папой и мужем, однако признается, что над отношениями в семье нужно постоянно работать.

«Любовь и семья — это большая внутренняя работа. Люди могут ссориться, обижаться. Но если они готовы это друг с другом обсуждать, они остаются вместе. Это смелые и сильные люди. Разрушить все очень легко. Любовь — это песочный замок», — сказал он «Вечерней Москве».

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