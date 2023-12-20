Скандал с сыном, жизнь в Мексике, буддизм: куда пропала Наталья Андрейченко

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Наталья Андрейченко

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко в последнее время практически не снимается в кино. Где она живет сейчас, чем занимается?

Чем известна Андрейченко

Наталья Андрейченко родилась в Москве 3 мая 1956 года. С детства девочка мечтала стать балериной, но спустя время увлеклась музыкой и спортом. Также интерес у нее вызывала и литература.

Андрейченко готовилась к поступлению на филологический факультет МГУ, но в итоге решила поступать в училище имени Щепкина. Однако она не смогла сдать вступительные экзамены и попытала удачу во ВГИКе, куда была зачислена на курс Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой.

Известность Андрейченко принес фильм «Сибириада» Андрея Кончаловского. После этого она снималась во многих советских картинах, среди которых — «Уходя, уходи», «Коней на переправе не меняют», «Инспектор Лосев», «Мэри Поппинс, до свидания!» и других.

После второго замужества актриса пыталась строить карьеру на Западе, но в 1999 году вернулась на родину.

Что известно о личной жизни Андрейченко

Наталья Андрейченко была замужем два раза. Ее первым избранником стал композитор Максим Дунаевский. В браке родился сын Дмитрий.

Спустя время актриса получила шанс сыграть в фильме голливудского режиссера Максимилиана Шелла. Вскоре между деятелями искусства начался роман. Тогда Андрейченко развелась с Дунаевским, отказалась от раздела имущества и вышла замуж за Шелла.

Режиссер усыновил наследника Андрейченко, дал ему свою фамилию и оплачивал обучение в финансовой школе в Швейцарии. В 1989 году у супругов родилась дочь Анастасия, а в 1991 году актриса окончательно переехала к мужу в США.

Пара прожила вместе 21 год и рассталась из-за того, что у Шелла появилась другая женщина. В Голливуде Андрейченко успела сняться в картинах «Свечи во тьме», «Маленькая Одесса», «Аврора: Операция „Перехват“», «Нежить».

Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press Наталья Андрейченко и Александр Мартынов в картине «Военно-полевой роман»

Что за скандал случился в семье Андрейченко

В 2018 году Наталья Андрейченко подала в суд на своего сына Дмитрия, который якобы обманным путем снял с ее счета в Швейцарии все сбережения. По ее словам, мужчина подделал документы и взял деньги, чтобы открыть ресторанный бизнес.

Судебный процесс длился год, однако выяснилось, что в банке не было никаких нарушений и актриса сама официально доверила наследнику распоряжаться деньгами.

Чтобы простить сына, Андрейченко понадобилось два года. Сейчас артистка поддерживает с ним отношения.

Чем сейчас занимается Андрейченко

Уже много лет Наталья Андрейченко живет в Мексике. В 2019 году она неожиданно пропала, но потом выяснилось, что актриса отправилась в одно из местных поселений, чтобы пройти обряд очищения.

Затем Андрейченко разыскивали сотрудники полиции из-за того, что она снимала видео на руинах древнего города, а в 2020 году во время карантина ей пришлось покинуть дом, в котором она проживала, из-за сильного урагана.

Сейчас Андрейченко занимается духовными практиками и сыроедением. Больше 15 лет артистка практикует йогу. Она также является последовательницей буддизма. Актриса часто публикует в соцсетях советы для тех, кто хочет сохранить душевное равновесие и гармонию.

«Начинайте и заканчивайте день с благодарности. Выбрасывайте хлам из дома и из головы. Научитесь говорить «нет». Прощайте и отпускайте. Не осуждайте других. И научитесь делать свой собственный выбор», — рекомендует она.

В 2021 году Андрейченко снялась в сериале «Наследники».

Дочь артистки Анастасия живет в Лос-Анджелесе в поместье своего умершего отца Максимилиана Шелла вместе с его третьей женой. Она воспитывает дочь Лею. Анастасия, как и мать, получила актерское образование, но карьера у нее пока не сложилась.

Читайте также:

Выкидыш, два ребенка, «Пищеблок»: как сейчас живет актриса Равшана Куркова

Сын в зоне СВО, критика Урганта и Пугачевой: как живет Яна Поплавская

Здоровье Заворотнюк, слова об СВО, театр: как сейчас живет Нонна Гришаева