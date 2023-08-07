Отказ от кофе, йога, медитация: раскрыты главные секреты красоты звезд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вера Васильева

Народная артистка СССР Вера Васильева призналась, что оставаться в хорошей форме в 97 лет ей помогают отсутствие вредных привычек и режим дня. Какие еще секреты красоты есть у знаменитостей?

Как звезды сохраняют свою красоту и хорошую форму

Вера Васильева встретит свой 98-й день рождения 30 сентября. Несмотря на возраст, знаменитость пребывает в хорошей форме. В интервью артистка признавалась, что особо не следит за питанием и не ходит в тренажерный зал, однако всегда ложится спать вовремя, чтобы не сбивать режим. Кроме того, Васильева никогда не злоупотребляла алкогольными напитками и не имела других пагубных привычек. Также артистка уверена, что секрет долголетия в том, что она не отказывается от работы и всегда старается быть в приподнятом настроении. По ее мнению, если женщина не сердится, не сплетничает и получает удовольствие даже от мелочей, то дольше остается привлекательной, передает «Киноафиша».

Актриса Наталья Андрейченко в 67 лет заботится о фигуре и внешнем виде. Она признавалась, что прибегала к пластической хирургии. Артистка уже много лет живет в Мексике, где в доме на побережье Карибского моря открыла духовный центр. Там Андрейченко ведет занятия по йоге, медитации, философии и здоровому образу жизни. Также звезда практикует лечебное голодание и сыроедение.

Народная артистка России Валерия признавалась, что в 55 лет нравится себе больше, чем в юности. Она давно отказалась от вредной пищи, исключив жареную и жирную еду. Помимо этого, исполнительница на протяжении долгих лет занимается йогой. Это помогает ей сохранять стройность. Также знаменитость делает процедуры аппаратной косметологии.

«Косметологи сказали, что мне не нужны филлеры. Это порочный путь развития. Я делаю процедуры аппаратной косметологии, лифтинг. Мышцы лица работают фантастически, если зажать зубами пробку от шампанского и начать читать стихи или просто разговаривать. Стараюсь делать процедуры мощные, эффективные, нетравматичные. Одна из них — методика глубокого инфракрасного лифтинга. Наука идет вперед. Можно сохранять молодость кожи, не прибегая к хирургическому вмешательству, бесконечно долго», — рассказывала Валерия в соцсетях.

Дженнифер Лопез в 54 года делает многое, чтобы оставаться в отличной форе. Например, звезда отказалась от вредных привычек и кофе. В интервью артистка говорила, что «ее лучший косметолог — это восьмичасовой сон с очень плотными шторами на окнах». Певица не любит строгие диеты, но никогда не переедает. В ее рационе всегда присутствуют зелень, орехи и рыба. В качестве перекуса Лопез носит с собой фрукты или протеиновый напиток. Последний прием пищи у знаменитости строго в 18:30. Также актриса соблюдает питьевой режим — она всегда имеет при себе бутылку воды. При этом от чая и газированных напитков исполнительница отказалась. Схема поддержания водного баланса Лопез следующая: она пьет стакан воды за 20 минут до еды, а вот еду уже не запивает, а следующий стакан воды только через два часа. Помимо этого, знаменитость тренируется 3-4 раза в неделю и не пропускает занятия, где бы она ни находилась.

54-летняя Дженнифер Энистон имеет несколько правил молодости и красоты. Одна из ее повседневных привычек — утренняя медитация. Также у актрисы есть ритуал, связанный с отсутствием гаджетов после пробуждения.

«Никаких телефонов, никакой электронной почты, никаких текстовых сообщений и никаких социальных сетей. Не смотрите ни на что из этого в течение часа, полутора часов. Я настоятельно рекомендую попробовать делать так хотя бы неделю, вы не поверите, какая перемена в жизни вас ожидает», — советовала Энистон в интервью.

Кто из звезд делится своими полезными советами с поклонниками

Гвинет Пэлтроу ведет свой сайт полезных советов, на котором имеются рецепты приготовления полезных блюд из свежих органических продуктов. Кроме того, актриса выпустила ни одну кулинарную книгу. При этом сама Пэлтроу проповедует вегетарианство, поэтому ее рецепты не совсем обычные: например, для приготовления яичницы она использует утиные яйца, а печет только из безглютеновой муки.

Кэмерон Диаз активно занимается спортом и работает над своим телом, чтобы оставаться стройной. Артистка в 2013 году написала книгу «Книга о теле: закон голода, наука силы и другие способы полюбить свое изумительное тело», в которой рассказала, как питается, тренируется и духовно совершенствуется.

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