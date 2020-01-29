https://static.news.ru/photo/95fce0c2-4250-11ea-9d61-fa163e074e61_660.jpg Наталья Андрейченко Фото: Dmitriy Vorontsov/Russian Look/Global Look Press

Актриса Наталья Андрейченко осталась недовольна реакцией пользователей соцсетей на историю со своим «исчезновением» в Мексике. По её словам, тем, кто не понимает, что она человек духа, не следует заходить к ней на страницу.

Я вам честно хочу сказать — я в таком шоке. У меня такое чувство, что вы все больны, вы все превратились в зомби? — сказала Андрейченко в ролике, который выложила в Instagram.

Негативные комментарии заставили актрису заявить, что «ни перед кем не отчитывается» и может снова отключить свой телефон.

Честно говоря, абсолютно не понимаю, как можно с такой агрессией бросаться на женщину, даже не разобравшись, в чём дело? — задалась вопросом Андрейченко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что считавшаяся пропавшей звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» находилась на духовной практике в джунглях. Об этом Наталья Андрейченко рассказала, когда вернулась домой и включила телефон. Она отметила, что посетила «поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира».